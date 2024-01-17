https://ria.ru/20240117/shvartsnegger-1921922948.html

Таможня Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера

Таможня Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера - РИА Новости, 17.01.2024

Таможня Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера

В аэропорту Мюнхена таможенными органами проводится беседа со знаменитым австро-американским актером Арнольдом Шварценеггером, заведено судопроизводство по... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:30

2024-01-17T18:30

2024-01-17T20:59

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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В аэропорту Мюнхена таможенными органами проводится беседа со знаменитым австро-американским актером Арнольдом Шварценеггером, заведено судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства, актера скоро отпустят, заявили РИА Новости в пресс-службе главного таможенного управление города."Я могу подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство", - заявил представитель таможни.Он не подтвердил, но и не стал отрицать, что речь идёт о провозе незадекларированных ценных часов Audemars Piguet, которые Шварценеггер, по сообщениям СМИ, намеревался в благотворительных целях выставить на продажу на климатическом саммите в Австрии. В процессе расследования обстоятельств предполагаемого нарушения закона, таможенные органы направят запрос в службу по выставлению штрафных санкций.Будет ли конфискован названный предмет, незаконно провезенный актером, и какого размера будет штраф, пресс-секретарь не берётся утверждать, так как на это влияет "множество факторов". К таковым он отнёс размер зарплаты, сотрудничество с органами и было ли преднамеренное сокрытие провоза."Процедура идет к концу, минут через 10 его отпустят, и он сможет ехать дальше", - добавил он.

https://ria.ru/20231104/shvartsenegger-1907360231.html

https://ria.ru/20240114/amerikanets-1921333027.html

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мюнхен, арнольд шварценеггер, в мире, австрия