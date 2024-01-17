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Таможня Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера - РИА Новости, 17.01.2024
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Шоубиз
 
18:30 17.01.2024 (обновлено: 20:59 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/shvartsnegger-1921922948.html
Таможня Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера
Таможня Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера - РИА Новости, 17.01.2024
Таможня Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера
В аэропорту Мюнхена таможенными органами проводится беседа со знаменитым австро-американским актером Арнольдом Шварценеггером, заведено судопроизводство по... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:30
2024-01-17T20:59
мюнхен
арнольд шварценеггер
в мире
австрия
шоубиз
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В аэропорту Мюнхена таможенными органами проводится беседа со знаменитым австро-американским актером Арнольдом Шварценеггером, заведено судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства, актера скоро отпустят, заявили РИА Новости в пресс-службе главного таможенного управление города."Я могу подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство", - заявил представитель таможни.Он не подтвердил, но и не стал отрицать, что речь идёт о провозе незадекларированных ценных часов Audemars Piguet, которые Шварценеггер, по сообщениям СМИ, намеревался в благотворительных целях выставить на продажу на климатическом саммите в Австрии. В процессе расследования обстоятельств предполагаемого нарушения закона, таможенные органы направят запрос в службу по выставлению штрафных санкций.Будет ли конфискован названный предмет, незаконно провезенный актером, и какого размера будет штраф, пресс-секретарь не берётся утверждать, так как на это влияет "множество факторов". К таковым он отнёс размер зарплаты, сотрудничество с органами и было ли преднамеренное сокрытие провоза."Процедура идет к концу, минут через 10 его отпустят, и он сможет ехать дальше", - добавил он.
https://ria.ru/20231104/shvartsenegger-1907360231.html
https://ria.ru/20240114/amerikanets-1921333027.html
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мюнхен, арнольд шварценеггер, в мире, австрия
Мюнхен, Арнольд Шварценеггер, В мире, Австрия, Шоубиз
Таможня Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера

Таможня в аэропорту Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАрнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В аэропорту Мюнхена таможенными органами проводится беседа со знаменитым австро-американским актером Арнольдом Шварценеггером, заведено судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства, актера скоро отпустят, заявили РИА Новости в пресс-службе главного таможенного управление города.
"Я могу подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство", - заявил представитель таможни.
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Он не подтвердил, но и не стал отрицать, что речь идёт о провозе незадекларированных ценных часов Audemars Piguet, которые Шварценеггер, по сообщениям СМИ, намеревался в благотворительных целях выставить на продажу на климатическом саммите в Австрии. В процессе расследования обстоятельств предполагаемого нарушения закона, таможенные органы направят запрос в службу по выставлению штрафных санкций.
Будет ли конфискован названный предмет, незаконно провезенный актером, и какого размера будет штраф, пресс-секретарь не берётся утверждать, так как на это влияет "множество факторов". К таковым он отнёс размер зарплаты, сотрудничество с органами и было ли преднамеренное сокрытие провоза.
"Процедура идет к концу, минут через 10 его отпустят, и он сможет ехать дальше", - добавил он.
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ШоубизМюнхенАрнольд ШварценеггерВ миреАвстрия
 
 
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