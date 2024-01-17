https://ria.ru/20240117/shvartsnegger-1921922948.html
Таможня Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера
Таможня Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера - РИА Новости, 17.01.2024
Таможня Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера
В аэропорту Мюнхена таможенными органами проводится беседа со знаменитым австро-американским актером Арнольдом Шварценеггером, заведено судопроизводство по... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:30
2024-01-17T18:30
2024-01-17T20:59
мюнхен
арнольд шварценеггер
в мире
австрия
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743602421_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_2e05e3467e919637253431f6122a9967.jpg
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В аэропорту Мюнхена таможенными органами проводится беседа со знаменитым австро-американским актером Арнольдом Шварценеггером, заведено судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства, актера скоро отпустят, заявили РИА Новости в пресс-службе главного таможенного управление города."Я могу подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство", - заявил представитель таможни.Он не подтвердил, но и не стал отрицать, что речь идёт о провозе незадекларированных ценных часов Audemars Piguet, которые Шварценеггер, по сообщениям СМИ, намеревался в благотворительных целях выставить на продажу на климатическом саммите в Австрии. В процессе расследования обстоятельств предполагаемого нарушения закона, таможенные органы направят запрос в службу по выставлению штрафных санкций.Будет ли конфискован названный предмет, незаконно провезенный актером, и какого размера будет штраф, пресс-секретарь не берётся утверждать, так как на это влияет "множество факторов". К таковым он отнёс размер зарплаты, сотрудничество с органами и было ли преднамеренное сокрытие провоза."Процедура идет к концу, минут через 10 его отпустят, и он сможет ехать дальше", - добавил он.
https://ria.ru/20231104/shvartsenegger-1907360231.html
https://ria.ru/20240114/amerikanets-1921333027.html
мюнхен
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743602421_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a841c9e4ac5a026c844cf60fdf20773c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мюнхен, арнольд шварценеггер, в мире, австрия
Мюнхен, Арнольд Шварценеггер, В мире, Австрия, Шоубиз
Таможня Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера
Таможня в аэропорту Мюнхена подтвердила задержание Арнольда Шварценеггера
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В аэропорту Мюнхена таможенными органами проводится беседа со знаменитым австро-американским актером Арнольдом Шварценеггером, заведено судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства, актера скоро отпустят, заявили РИА Новости в пресс-службе главного таможенного управление города.
"Я могу подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство", - заявил представитель таможни.
СМИ: попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд
Он не подтвердил, но и не стал отрицать, что речь идёт о провозе незадекларированных ценных часов Audemars Piguet, которые Шварценеггер, по сообщениям СМИ, намеревался в благотворительных целях выставить на продажу на климатическом саммите в Австрии
. В процессе расследования обстоятельств предполагаемого нарушения закона, таможенные органы направят запрос в службу по выставлению штрафных санкций.
Будет ли конфискован названный предмет, незаконно провезенный актером, и какого размера будет штраф, пресс-секретарь не берётся утверждать, так как на это влияет "множество факторов". К таковым он отнёс размер зарплаты, сотрудничество с органами и было ли преднамеренное сокрытие провоза.
"Процедура идет к концу, минут через 10 его отпустят, и он сможет ехать дальше", - добавил он.
Американца с оружием и адресами норвежских королевичей арестовали в Осло