https://ria.ru/20240117/sholts-1921898058.html

В бундестаге считают, что кабинет Шольца может не доработать до выборов

В бундестаге считают, что кабинет Шольца может не доработать до выборов - РИА Новости, 17.01.2024

В бундестаге считают, что кабинет Шольца может не доработать до выборов

При текущем состоянии дел правящая коалиция под предводительством канцлера Германии Олафа Шольца может быть расформирована раньше срока, заявил в интервью... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:41

2024-01-17T16:41

2024-01-17T16:41

германия

олаф шольц

в мире

бундестаг германии

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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. При текущем состоянии дел правящая коалиция под предводительством канцлера Германии Олафа Шольца может быть расформирована раньше срока, заявил в интервью изданию Nürnberger Nachrichten вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики. Как констатирует политик входящей в коалицию партию свободных демократов (СвДП), Германия скатывается в глубокую рецессию, часть промышленности переносит свои производства в другие страны, а многие малые и средние предприятия чувствуют подавленность. "Если так будет продолжаться, протесты будут нарастать. Тогда центробежные силы в светофоре (правящей коалиции, по цветам партии - ред.) станут настолько сильными, что я начинаю сомневаться, продержится ли он до федеральных выборов 2025 года. Как бы там ни было, я не могу посоветовать своей партии снова формировать коалицию с Зелеными", - заявил он. Принимаемые текущим правительством политические решения депутат, входящий в правительственную фракцию, считает "поразительными", против которых его партия обязательно выступила бы, будь она в оппозиции. К непопулярным мерам он отнёс решение о сокращении субсидий для сельского хозяйства, споры внутри коалиции о мерах по сокращению миграции и объявляемые главой МИД Анналеной Бербок (Зеленые) многомиллионные траты на развитие третьих стран. "4,6 миллиона евро на "зеленые" холодильники в Колумбии, более полумиллиона на продвижение позитивной маскулинности в Руанде или на гендерные проекты в Китае", - посетовал он. По его данным, Германия тратит на подобные проекты на душу населения в два раза больше, чем США, и больше, чем Франция и Великобритания вместе взятые. "Мы должны решать проблемы. Если мы этого не будем делать, избиратели начнут исход - и в таких масштабах, которые многие в Берлине просто не осознают", - подчеркнул Кубики. По его мнению, рост популярности правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) связан с тем, что правящие политические силы "растеряли" своих избирателей. По этой причине он не видит смысла в обсуждаемом запрете правой партии. "Либо мы изменим политику так, чтобы у большинства сложилось впечатление, что ими управляют разумно, либо большинство будет искать себе другое правительство", - добавил он. В настоящее время Германия столкнулась с волной протестов фермеров, которые выступают против планов правительства по отмене субсидий для аграриев. Как подтверждают многочисленные опросы, рейтинг правящей коалиции с каждой неделей падает.

https://ria.ru/20231009/germaniya-1901526448.html

https://ria.ru/20231109/tsvetnaya_revolyutsiya-1908256698.html

https://ria.ru/20240109/germaniya-1920187827.html

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, олаф шольц, в мире, бундестаг германии