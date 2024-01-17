https://ria.ru/20240117/sanktsii-1921750927.html

Сийярто указал, что санкции "не поставили российскую экономику на колени"

Сийярто указал, что санкции "не поставили российскую экономику на колени" - РИА Новости, 17.01.2024

Сийярто указал, что санкции "не поставили российскую экономику на колени"

Санкции Евросоюза против Москвы "не поставили российскую экономику на колени" и не приблизили ситуацию на Украине к миру, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T00:34

2024-01-17T00:34

2024-01-17T00:35

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россия

украина

венгрия

петер сийярто

евросоюз

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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Санкции Евросоюза против Москвы "не поставили российскую экономику на колени" и не приблизили ситуацию на Украине к миру, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью австрийскому изданию Exxpress. По словам министра, Венгрия рассматривает украинский конфликт под специфическим углом, в связи с тем, что в нем гибнут и венгры. Сийярто уточнил, что на Украине проживает большая венгерская община, членов которой вербуют в украинскую армию и отправляют на линию фронта, где они погибают, в этой связи Венгрия хочет, чтобы этот конфликт завершился. "Очевидно, что то, что было сделано до сих пор, не принесло успеха. Было поставлено много оружия, но война только затянулась. Украине было выплачено много денег, но разрушение Украины продолжается. Точно так же санкции ЕС не поставили российскую экономику на колени и не приблизили нас к миру", - сказал Сийярто. По его словам, нынешний подход необходимо изменить как можно скорее. При этом министр указал, что в Европе есть гораздо более крупные страны, чем Венгрия, и они должны сыграть свою важную роль. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240117/siyyarto-1921749759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз