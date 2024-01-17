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Салливан заявил, что мир вступил в новую эру международных отношений
Салливан заявил, что мир вступил в новую эру международных отношений - РИА Новости, 17.01.2024
Салливан заявил, что мир вступил в новую эру международных отношений
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что международное сообщество находится на заре новой эры, где развернулось жесткое... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T06:03
2024-01-17T06:03
2024-01-17T11:16
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что международное сообщество находится на заре новой эры, где развернулось жесткое соперничество за право определять миропорядок. Выступая на международной конференции в Давосе, он сравнил ситуацию с предвоенными годами, но пообещал, что США, в отличие от 1930-х, не уйдут в самоизоляцию и будут добиваться, чтобы история себя не повторила. "Сегодня мы проживем первые годы новой эры. Крупные державы намного более взаимозависимы, чем на любом этапе холодной войны. Но мы также ведем жесткую конкуренцию за тот тип мира, который хотим строить", — заявил Салливан."Я исхожу из глубокого убеждения, что мы никогда не обречены повторять прошлое. Переход из одной эры в другую сопровождается обязанностью и возможностью выбирать более мудро", — добавил он. США, по словам Салливана, мобилизуют мир, чтобы дать отпор "неприкрытой агрессии", проводят "интенсивную и активную дипломатию для управления самыми значимыми из наших отношений", инвестируют в "источники силы" — свои и союзников, не отказываются от мировой экономической системы, но адаптируют ее к "вызовам сегодняшнего и завтрашнего дней". Чиновник заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее и верит в способность США справиться с "главным вызовом нашего времени, каковой представляет стратегическая конкуренция в эпоху взаимозависимости".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джейк салливан
В мире, США, Джейк Салливан
Салливан заявил, что мир вступил в новую эру международных отношений
Советник Байдена Салливан: мир вступил в новую эру международных отношений
ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что международное сообщество находится на заре новой эры, где развернулось жесткое соперничество за право определять миропорядок.
Выступая на международной конференции в Давосе
, он сравнил ситуацию с предвоенными годами, но пообещал, что США, в отличие от 1930-х, не уйдут в самоизоляцию и будут добиваться, чтобы история себя не повторила.
"Сегодня мы проживем первые годы новой эры. Крупные державы намного более взаимозависимы, чем на любом этапе холодной войны. Но мы также ведем жесткую конкуренцию за тот тип мира, который хотим строить", — заявил Салливан.
"Я исхожу из глубокого убеждения, что мы никогда не обречены повторять прошлое. Переход из одной эры в другую сопровождается обязанностью и возможностью выбирать более мудро", — добавил он.
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США, по словам Салливана, мобилизуют мир, чтобы дать отпор "неприкрытой агрессии", проводят "интенсивную и активную дипломатию для управления самыми значимыми из наших отношений", инвестируют в "источники силы" — свои и союзников, не отказываются от мировой экономической системы, но адаптируют ее к "вызовам сегодняшнего и завтрашнего дней".
Чиновник заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее и верит в способность США справиться с "главным вызовом нашего времени, каковой представляет стратегическая конкуренция в эпоху взаимозависимости".
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