https://ria.ru/20240117/ryba-1921895882.html
Российские рыбаки в 2023 году добыли более пяти миллионов тонн рыбы
Российские рыбаки в 2023 году добыли более пяти миллионов тонн рыбы - РИА Новости, 17.01.2024
Российские рыбаки в 2023 году добыли более пяти миллионов тонн рыбы
Вылов водных биоресурсов в РФ в 2023 году составил 5,3 миллиона тонн, это лучший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Росрыболовста Илья Шестаков в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:34
2024-01-17T16:34
2024-01-17T16:48
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россия
илья шестаков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вылов водных биоресурсов в РФ в 2023 году составил 5,3 миллиона тонн, это лучший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Росрыболовста Илья Шестаков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина."В 2023 году российскими рыбаками добыто свыше 5,3 миллиона тонн рыбы, это лучший показатель за последние 30 лет", - сообщил Шестаков. Добыча в РФ водных биоресурсов в 2022 году составила 4,9 миллиона тонн.Он подчеркнул, что в целом уровень самообеспеченности по рыбе находится "на высоком уровне" и составляет более 150%.
https://ria.ru/20240112/vylov-1921024817.html
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, илья шестаков, владимир путин
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Россия, Илья Шестаков, Владимир Путин
Российские рыбаки в 2023 году добыли более пяти миллионов тонн рыбы
Росрыболовство: российские рыбаки в 2023 году выловили более 5,3 млн тонн рыбы
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вылов водных биоресурсов в РФ в 2023 году составил 5,3 миллиона тонн, это лучший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Росрыболовста Илья Шестаков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
"В 2023 году российскими рыбаками добыто свыше 5,3 миллиона тонн рыбы, это лучший показатель за последние 30 лет", - сообщил Шестаков. Добыча в РФ водных биоресурсов в 2022 году составила 4,9 миллиона тонн.
Он подчеркнул, что в целом уровень самообеспеченности по рыбе находится "на высоком уровне" и составляет более 150%.
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