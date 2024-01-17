https://ria.ru/20240117/ryba-1921895882.html

Российские рыбаки в 2023 году добыли более пяти миллионов тонн рыбы

Российские рыбаки в 2023 году добыли более пяти миллионов тонн рыбы - РИА Новости, 17.01.2024

Российские рыбаки в 2023 году добыли более пяти миллионов тонн рыбы

Вылов водных биоресурсов в РФ в 2023 году составил 5,3 миллиона тонн, это лучший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Росрыболовста Илья Шестаков в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:34

2024-01-17T16:34

2024-01-17T16:48

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

россия

илья шестаков

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вылов водных биоресурсов в РФ в 2023 году составил 5,3 миллиона тонн, это лучший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Росрыболовста Илья Шестаков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина."В 2023 году российскими рыбаками добыто свыше 5,3 миллиона тонн рыбы, это лучший показатель за последние 30 лет", - сообщил Шестаков. Добыча в РФ водных биоресурсов в 2022 году составила 4,9 миллиона тонн.Он подчеркнул, что в целом уровень самообеспеченности по рыбе находится "на высоком уровне" и составляет более 150%.

https://ria.ru/20240112/vylov-1921024817.html

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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, илья шестаков, владимир путин