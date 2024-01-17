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Российские рыбаки в 2023 году добыли более пяти миллионов тонн рыбы - РИА Новости, 17.01.2024
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16:34 17.01.2024 (обновлено: 16:48 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ryba-1921895882.html
Российские рыбаки в 2023 году добыли более пяти миллионов тонн рыбы
Российские рыбаки в 2023 году добыли более пяти миллионов тонн рыбы - РИА Новости, 17.01.2024
Российские рыбаки в 2023 году добыли более пяти миллионов тонн рыбы
Вылов водных биоресурсов в РФ в 2023 году составил 5,3 миллиона тонн, это лучший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Росрыболовста Илья Шестаков в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:34
2024-01-17T16:48
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
россия
илья шестаков
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вылов водных биоресурсов в РФ в 2023 году составил 5,3 миллиона тонн, это лучший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Росрыболовста Илья Шестаков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина."В 2023 году российскими рыбаками добыто свыше 5,3 миллиона тонн рыбы, это лучший показатель за последние 30 лет", - сообщил Шестаков. Добыча в РФ водных биоресурсов в 2022 году составила 4,9 миллиона тонн.Он подчеркнул, что в целом уровень самообеспеченности по рыбе находится "на высоком уровне" и составляет более 150%.
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, илья шестаков, владимир путин
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Россия, Илья Шестаков, Владимир Путин
Российские рыбаки в 2023 году добыли более пяти миллионов тонн рыбы

Росрыболовство: российские рыбаки в 2023 году выловили более 5,3 млн тонн рыбы

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкМассовый лов рыбы
Массовый лов рыбы - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вылов водных биоресурсов в РФ в 2023 году составил 5,3 миллиона тонн, это лучший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Росрыболовста Илья Шестаков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
"В 2023 году российскими рыбаками добыто свыше 5,3 миллиона тонн рыбы, это лучший показатель за последние 30 лет", - сообщил Шестаков. Добыча в РФ водных биоресурсов в 2022 году составила 4,9 миллиона тонн.
Он подчеркнул, что в целом уровень самообеспеченности по рыбе находится "на высоком уровне" и составляет более 150%.
Добыча рыбы - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Вылов иваси в 2023 году стал самым высоким за постсоветский период
12 января, 18:04
 
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)РоссияИлья ШестаковВладимир Путин
 
 
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