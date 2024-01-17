https://ria.ru/20240117/rossiya-1921881637.html

Россия может обогнать Японию в мировом рейтинге экономик, заявил Решетников

Россия может обогнать Японию в мировом рейтинге экономик, заявил Решетников - РИА Новости, 17.01.2024

Россия может обогнать Японию в мировом рейтинге экономик, заявил Решетников

России под силу в ближайшие 3-4 года обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности, уверен министр... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:56

2024-01-17T15:56

2024-01-17T15:56

экономика

россия

япония

китай

максим решетников

максим орешкин

всемирный банк

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. России под силу в ближайшие 3-4 года обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности, уверен министр экономического развития РФ Максим Решетников. Как следует из данных данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем - Индия, а на четвертом - Япония. Россия замкнула пятерку стран, а Германия осталась на шестом месте. "Перед нами экономика Японии, у нас не такой с ними большой разрыв, и если дифференциал в темпах роста сохранится - у нас экономика Японии растет меньше 1%, мы рассчитываем на рост выше 2%, - то, в принципе, мы можем говорить, что в среднесрочном периоде, в течение 3-4 лет, нам вполне по силам обогнать по размерам сопоставимым и японскую экономику", - сказал Решетников на встрече президента РФ с членами кабмина. Ранее о том, Россия "уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место", говорил помощник президента России Максим Орешкин.

https://ria.ru/20240116/yaponiya-1921522107.html

россия

япония

китай

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экономика, россия, япония, китай, максим решетников, максим орешкин, всемирный банк