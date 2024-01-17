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Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира - РИА Новости, 17.01.2024
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14:30 17.01.2024 (обновлено: 18:22 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/rossiya-1921859388.html
Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира
Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира - РИА Новости, 17.01.2024
Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира
Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США, следует из данных ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:30
2024-01-17T18:22
россия
сша
в мире
китай
индия
джон миршаймер
чикагский университет
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США, следует из данных ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024. &quot;На 2024 год Россия занимает второе место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре&quot;, — говорится в публикации.Армия США заняла первое место, получив индекс боевой мощи 0,0699. На втором месте Россия с рейтингом 0,0702. На третьем — Китай с рейтингом 0,0706. В пятерку вошли армии Индии и Южной Кореи. В конце октября прошлого года американский журнал U.S. News &amp; World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье — Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой — Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.В свою очередь, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации.
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россия, сша, в мире, китай, индия, джон миршаймер, чикагский университет
Россия, США, В мире, Китай, Индия, Джон Миршаймер, Чикагский университет
Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира

Портал Global Firepower включил российскую армию в тройку сильнейших в мире

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США, следует из данных ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024.
«

"На 2024 год Россия занимает второе место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре", — говорится в публикации.

Для составления рейтинга используют индекс PwrIndx, который оценивает количество воинских частей, финансовое положение, логистические возможности и географию страны.

Армия США заняла первое место, получив индекс боевой мощи 0,0699. На втором месте Россия с рейтингом 0,0702. На третьем — Китай с рейтингом 0,0706. В пятерку вошли армии Индии и Южной Кореи.

В конце октября прошлого года американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье — Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой — Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.

В свою очередь, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации.
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