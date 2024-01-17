Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира
Портал Global Firepower включил российскую армию в тройку сильнейших в мире
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США, следует из данных ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024.
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"На 2024 год Россия занимает второе место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре", — говорится в публикации.
Для составления рейтинга используют индекс PwrIndx, который оценивает количество воинских частей, финансовое положение, логистические возможности и географию страны.
Армия США заняла первое место, получив индекс боевой мощи 0,0699. На втором месте Россия с рейтингом 0,0702. На третьем — Китай с рейтингом 0,0706. В пятерку вошли армии Индии и Южной Кореи.
В конце октября прошлого года американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье — Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой — Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.
В свою очередь, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации.
В конце октября прошлого года американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье — Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой — Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.
В свою очередь, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации.