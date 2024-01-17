https://ria.ru/20240117/rossiya-1921859388.html

Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира

Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира - РИА Новости, 17.01.2024

Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира

Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США, следует из данных ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:30

2024-01-17T14:30

2024-01-17T18:22

россия

сша

в мире

китай

индия

джон миршаймер

чикагский университет

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США, следует из данных ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024. "На 2024 год Россия занимает второе место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре", — говорится в публикации.Армия США заняла первое место, получив индекс боевой мощи 0,0699. На втором месте Россия с рейтингом 0,0702. На третьем — Китай с рейтингом 0,0706. В пятерку вошли армии Индии и Южной Кореи. В конце октября прошлого года американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье — Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой — Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.В свою очередь, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации.

https://ria.ru/20240114/armiya-1921259734.html

россия

сша

китай

индия

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россия, сша, в мире, китай, индия, джон миршаймер, чикагский университет