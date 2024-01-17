https://ria.ru/20240117/rosatom-1921828922.html

"Росатом" начал монтаж "сердца" ядерного энергетического комплекса будущего

"Росатом" начал монтаж "сердца" ядерного энергетического комплекса будущего - РИА Новости, 17.01.2024

"Росатом" начал монтаж "сердца" ядерного энергетического комплекса будущего

Специалисты "Росатома" начали монтаж реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, которая станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:44

2024-01-17T12:44

2024-01-17T13:11

наука

общество

технологии

энергетика

брест

северск

томская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921829717_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_412a48274a3e49b03928a6b0fdb24846.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты "Росатома" начали монтаж реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, которая станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, необходимого для развития атомной энергетики. "В Северске Томской области на строительной площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) достигнута знаковая веха в строительстве энергоблока с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Установлена стальная опорная плита реактора общим весом 165 тонн. В шахту реактора строители погрузили первую часть корпуса реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 – нижний ярус ограждающей конструкции", - сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ. Ограждающая конструкция – внешняя часть корпуса реакторной установки. Она обеспечивает удержание теплоизоляционного бетона и формирует дополнительный, так называемый локализующий барьер защиты. Опытно-демонстрационный энергетический комплекс, сооружаемый в Северске на площадке предприятия ТВЭЛ "Сибирский химический комбинат", будет состоять из энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива. Строительство реактора БРЕСТ началось в июне 2021 года. ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки. ЗЯТЦ позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. Планируется, что в первом квартале 2024 года будет введен в эксплуатацию завод по производству ядерного топлива реактора БРЕСТ (так называемый модуль фабрикации/рефабрикации). Реактор БРЕСТ относится к IV поколению ядерных энергетических установок. Оно предполагает применение различных технологий, которые объединены общим результатом – более высокой эффективностью использования топлива, увеличенной безопасностью, энергоэффективностью, сокращением объемов ОЯТ.

https://ria.ru/20240117/energoblok-1921758818.html

брест

северск

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, энергетика, брест, северск, томская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, сибирский химический комбинат