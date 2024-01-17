https://ria.ru/20240117/rosatom-1921828922.html
"Росатом" начал монтаж "сердца" ядерного энергетического комплекса будущего
"Росатом" начал монтаж "сердца" ядерного энергетического комплекса будущего - РИА Новости, 17.01.2024
"Росатом" начал монтаж "сердца" ядерного энергетического комплекса будущего
Специалисты "Росатома" начали монтаж реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, которая станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:44
2024-01-17T12:44
2024-01-17T13:11
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты "Росатома" начали монтаж реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, которая станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, необходимого для развития атомной энергетики. "В Северске Томской области на строительной площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) достигнута знаковая веха в строительстве энергоблока с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Установлена стальная опорная плита реактора общим весом 165 тонн. В шахту реактора строители погрузили первую часть корпуса реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 – нижний ярус ограждающей конструкции", - сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ. Ограждающая конструкция – внешняя часть корпуса реакторной установки. Она обеспечивает удержание теплоизоляционного бетона и формирует дополнительный, так называемый локализующий барьер защиты. Опытно-демонстрационный энергетический комплекс, сооружаемый в Северске на площадке предприятия ТВЭЛ "Сибирский химический комбинат", будет состоять из энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива. Строительство реактора БРЕСТ началось в июне 2021 года. ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки. ЗЯТЦ позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. Планируется, что в первом квартале 2024 года будет введен в эксплуатацию завод по производству ядерного топлива реактора БРЕСТ (так называемый модуль фабрикации/рефабрикации). Реактор БРЕСТ относится к IV поколению ядерных энергетических установок. Оно предполагает применение различных технологий, которые объединены общим результатом – более высокой эффективностью использования топлива, увеличенной безопасностью, энергоэффективностью, сокращением объемов ОЯТ.
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общество, технологии, энергетика, брест, северск, томская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, сибирский химический комбинат
Наука, Общество, Технологии, Энергетика, Брест, Северск, Томская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ, Сибирский химический комбинат
"Росатом" начал монтаж "сердца" ядерного энергетического комплекса будущего
"Росатом" начал монтаж реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Специалисты "Росатома
" начали монтаж реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, которая станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, необходимого для развития атомной энергетики.
«
"В Северске Томской области на строительной площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) достигнута знаковая веха в строительстве энергоблока с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Установлена стальная опорная плита реактора общим весом 165 тонн. В шахту реактора строители погрузили первую часть корпуса реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 – нижний ярус ограждающей конструкции", - сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ.
Ограждающая конструкция – внешняя часть корпуса реакторной установки. Она обеспечивает удержание теплоизоляционного бетона и формирует дополнительный, так называемый локализующий барьер защиты.
Опытно-демонстрационный энергетический комплекс, сооружаемый в Северске на площадке предприятия ТВЭЛ "Сибирский химический комбинат
", будет состоять из энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива реактора БРЕСТ
и модуль по производству такого ядерного топлива. Строительство реактора БРЕСТ началось в июне 2021 года.
ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
ЗЯТЦ позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.
Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
Планируется, что в первом квартале 2024 года будет введен в эксплуатацию завод по производству ядерного топлива реактора БРЕСТ (так называемый модуль фабрикации/рефабрикации).
Реактор БРЕСТ относится к IV поколению ядерных энергетических установок. Оно предполагает применение различных технологий, которые объединены общим результатом – более высокой эффективностью использования топлива, увеличенной безопасностью, энергоэффективностью, сокращением объемов ОЯТ.
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