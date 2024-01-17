https://ria.ru/20240117/rezolyutsiya-1921760866.html
Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем оружия из США
Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем оружия из США - РИА Новости, 17.01.2024
Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем оружия из США
Сенат США заблокировал проект резолюции, которая предписывала госдепартаменту контролировать, соответствует ли использование Израилем американского оружия... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T04:33
2024-01-17T04:33
2024-01-17T04:33
в мире
израиль
берни сандерс
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_58c4ff7486e5a9cb7b5c339fa9d4c753.jpg
ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Сенат США заблокировал проект резолюции, которая предписывала госдепартаменту контролировать, соответствует ли использование Израилем американского оружия гуманитарным нормам. Верхняя палата 72 голосами против 11 освободила свой международный комитет от дальнейшей работы над документом. Автор инициативы – сенатор Берни Сандерс – доказывал, что она никак не повлияет на помощь Израилю. "Она просто требует, чтобы госдепартамент отчитывался, как наша помощь используется. Надеюсь, нет ничего предосудительного в том, чтобы спросить, как используется американское вооружение", - сказал демократ, который критикует еврейское государство за жестокость военной операции в секторе Газа. Американская администрация оказывает военную и дипломатическую поддержку израильской кампании, но говорит о необходимости минимизации ущерба для гражданского населения и активизации ближневосточного мирного процесса.
https://ria.ru/20240117/gaza-1921752443.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_6d6367ac1b590f69e358a12b43b1ff6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, берни сандерс, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Берни Сандерс, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем оружия из США
Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем американского оружия
ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Сенат США заблокировал проект резолюции, которая предписывала госдепартаменту контролировать, соответствует ли использование Израилем американского оружия гуманитарным нормам.
Верхняя палата 72 голосами против 11 освободила свой международный комитет от дальнейшей работы над документом.
Автор инициативы – сенатор Берни Сандерс
– доказывал, что она никак не повлияет на помощь Израилю.
"Она просто требует, чтобы госдепартамент отчитывался, как наша помощь используется. Надеюсь, нет ничего предосудительного в том, чтобы спросить, как используется американское вооружение", - сказал демократ, который критикует еврейское государство за жестокость военной операции в секторе Газа.
Американская администрация оказывает военную и дипломатическую поддержку израильской кампании, но говорит о необходимости минимизации ущерба для гражданского населения и активизации ближневосточного мирного процесса.
Прекращение войны в Газе изменит ситуацию в регионе, заявил глава МИД Ирана