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Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем оружия из США - РИА Новости, 17.01.2024
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04:33 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/rezolyutsiya-1921760866.html
Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем оружия из США
Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем оружия из США - РИА Новости, 17.01.2024
Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем оружия из США
Сенат США заблокировал проект резолюции, которая предписывала госдепартаменту контролировать, соответствует ли использование Израилем американского оружия... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T04:33
2024-01-17T04:33
в мире
израиль
берни сандерс
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Сенат США заблокировал проект резолюции, которая предписывала госдепартаменту контролировать, соответствует ли использование Израилем американского оружия гуманитарным нормам. Верхняя палата 72 голосами против 11 освободила свой международный комитет от дальнейшей работы над документом. Автор инициативы – сенатор Берни Сандерс – доказывал, что она никак не повлияет на помощь Израилю. "Она просто требует, чтобы госдепартамент отчитывался, как наша помощь используется. Надеюсь, нет ничего предосудительного в том, чтобы спросить, как используется американское вооружение", - сказал демократ, который критикует еврейское государство за жестокость военной операции в секторе Газа. Американская администрация оказывает военную и дипломатическую поддержку израильской кампании, но говорит о необходимости минимизации ущерба для гражданского населения и активизации ближневосточного мирного процесса.
https://ria.ru/20240117/gaza-1921752443.html
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в мире, израиль, берни сандерс, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Берни Сандерс, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем оружия из США

Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем американского оружия

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Сенат США заблокировал проект резолюции, которая предписывала госдепартаменту контролировать, соответствует ли использование Израилем американского оружия гуманитарным нормам.
Верхняя палата 72 голосами против 11 освободила свой международный комитет от дальнейшей работы над документом.
Автор инициативы – сенатор Берни Сандерс – доказывал, что она никак не повлияет на помощь Израилю.
"Она просто требует, чтобы госдепартамент отчитывался, как наша помощь используется. Надеюсь, нет ничего предосудительного в том, чтобы спросить, как используется американское вооружение", - сказал демократ, который критикует еврейское государство за жестокость военной операции в секторе Газа.
Американская администрация оказывает военную и дипломатическую поддержку израильской кампании, но говорит о необходимости минимизации ущерба для гражданского населения и активизации ближневосточного мирного процесса.
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В миреИзраильБерни СандерсСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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