https://ria.ru/20240117/rezolyutsiya-1921760866.html

Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем оружия из США

Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем оружия из США - РИА Новости, 17.01.2024

Сенат заблокировал резолюцию о контроле применения Израилем оружия из США

Сенат США заблокировал проект резолюции, которая предписывала госдепартаменту контролировать, соответствует ли использование Израилем американского оружия... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T04:33

2024-01-17T04:33

2024-01-17T04:33

в мире

израиль

берни сандерс

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Сенат США заблокировал проект резолюции, которая предписывала госдепартаменту контролировать, соответствует ли использование Израилем американского оружия гуманитарным нормам. Верхняя палата 72 голосами против 11 освободила свой международный комитет от дальнейшей работы над документом. Автор инициативы – сенатор Берни Сандерс – доказывал, что она никак не повлияет на помощь Израилю. "Она просто требует, чтобы госдепартамент отчитывался, как наша помощь используется. Надеюсь, нет ничего предосудительного в том, чтобы спросить, как используется американское вооружение", - сказал демократ, который критикует еврейское государство за жестокость военной операции в секторе Газа. Американская администрация оказывает военную и дипломатическую поддержку израильской кампании, но говорит о необходимости минимизации ущерба для гражданского населения и активизации ближневосточного мирного процесса.

https://ria.ru/20240117/gaza-1921752443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, берни сандерс, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году