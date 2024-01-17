https://ria.ru/20240117/reper-1921761308.html
"Швырнул носок": рэпер с "голой вечеринки" бросил вызов певцу SHAMAN
"Швырнул носок": рэпер с "голой вечеринки" бросил вызов певцу SHAMAN - РИА Новости, 17.01.2024
"Швырнул носок": рэпер с "голой вечеринки" бросил вызов певцу SHAMAN
Участник "голой вечеринки" Vacío (Николай Васильев) бросил певцу Шаману вызов и предложил ему пройти срочную службу, пишет "Газета.ru" со ссылкой на адвоката... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T05:05
2024-01-17T05:05
2024-01-17T05:05
россия
москва
анастасия ивлеева
"голая вечеринка"
шоубиз
vacio (рэпер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857007678_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_b22f757e8dac96f3f2e4c42f1fe8ae44.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Участник "голой вечеринки" Vacío (Николай Васильев) бросил певцу Шаману вызов и предложил ему пройти срочную службу, пишет "Газета.ru" со ссылкой на адвоката скандального рэпера Романа Попова."Король рэпа Vacío бросает перчатку певцу SHAMAN, он не служил в армии. Vacío предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в вооруженных силах. <...> Такой же гражданин, как Vacío, пусть послужит", — заявил юрист.Представитель Шамана Антон Коробков-Землянский в беседе с изданием в шутку выразил радость, что "Vacio бросил перчатку, а не носок".В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеевой и нескольким участникам мероприятия пришлось оправдываться.Рэпера Vacío, который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Шестого января Лефортовский суд Москвы повторно арестовал Васильева на десять суток — за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции. Восьмого января рэперу вручили повестку для прохождения срочной службы.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857007678_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_62d6cde64622f5f4f05d9b8965147407.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, анастасия ивлеева, "голая вечеринка", vacio (рэпер)
Россия, Москва, Анастасия Ивлеева, "Голая вечеринка", Шоубиз, Vacio (рэпер)
"Швырнул носок": рэпер с "голой вечеринки" бросил вызов певцу SHAMAN
Газета.ru: рэпер Vacío предложил певцу SHAMAN пройти срочную военную службу