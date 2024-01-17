https://ria.ru/20240117/reper-1921761308.html

"Швырнул носок": рэпер с "голой вечеринки" бросил вызов певцу SHAMAN

"Швырнул носок": рэпер с "голой вечеринки" бросил вызов певцу SHAMAN - РИА Новости, 17.01.2024

"Швырнул носок": рэпер с "голой вечеринки" бросил вызов певцу SHAMAN

Участник "голой вечеринки" Vacío (Николай Васильев) бросил певцу Шаману вызов и предложил ему пройти срочную службу, пишет "Газета.ru" со ссылкой на адвоката... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T05:05

2024-01-17T05:05

2024-01-17T05:05

россия

москва

анастасия ивлеева

"голая вечеринка"

шоубиз

vacio (рэпер)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Участник "голой вечеринки" Vacío (Николай Васильев) бросил певцу Шаману вызов и предложил ему пройти срочную службу, пишет "Газета.ru" со ссылкой на адвоката скандального рэпера Романа Попова."Король рэпа Vacío бросает перчатку певцу SHAMAN, он не служил в армии. Vacío предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в вооруженных силах. <...> Такой же гражданин, как Vacío, пусть послужит", — заявил юрист.Представитель Шамана Антон Коробков-Землянский в беседе с изданием в шутку выразил радость, что "Vacio бросил перчатку, а не носок".В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеевой и нескольким участникам мероприятия пришлось оправдываться.Рэпера Vacío, который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Шестого января Лефортовский суд Москвы повторно арестовал Васильева на десять суток — за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции. Восьмого января рэперу вручили повестку для прохождения срочной службы.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

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россия, москва, анастасия ивлеева, "голая вечеринка", vacio (рэпер)