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"Швырнул носок": рэпер с "голой вечеринки" бросил вызов певцу SHAMAN - РИА Новости, 17.01.2024
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Шоубиз
 
05:05 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/reper-1921761308.html
"Швырнул носок": рэпер с "голой вечеринки" бросил вызов певцу SHAMAN
"Швырнул носок": рэпер с "голой вечеринки" бросил вызов певцу SHAMAN - РИА Новости, 17.01.2024
"Швырнул носок": рэпер с "голой вечеринки" бросил вызов певцу SHAMAN
Участник "голой вечеринки" Vacío (Николай Васильев) бросил певцу Шаману вызов и предложил ему пройти срочную службу, пишет "Газета.ru" со ссылкой на адвоката... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T05:05
2024-01-17T05:05
россия
москва
анастасия ивлеева
"голая вечеринка"
шоубиз
vacio (рэпер)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Участник "голой вечеринки" Vacío (Николай Васильев) бросил певцу Шаману вызов и предложил ему пройти срочную службу, пишет "Газета.ru" со ссылкой на адвоката скандального рэпера Романа Попова.&quot;Король рэпа Vacío бросает перчатку певцу SHAMAN, он не служил в армии. Vacío предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в вооруженных силах. &lt;...&gt; Такой же гражданин, как Vacío, пусть послужит&quot;, — заявил юрист.Представитель Шамана Антон Коробков-Землянский в беседе с изданием в шутку выразил радость, что "Vacio бросил перчатку, а не носок".В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеевой и нескольким участникам мероприятия пришлось оправдываться.Рэпера Vacío, который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Шестого января Лефортовский суд Москвы повторно арестовал Васильева на десять суток — за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции. Восьмого января рэперу вручили повестку для прохождения срочной службы.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
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россия, москва, анастасия ивлеева, "голая вечеринка", vacio (рэпер)
Россия, Москва, Анастасия Ивлеева, "Голая вечеринка", Шоубиз, Vacio (рэпер)
"Швырнул носок": рэпер с "голой вечеринки" бросил вызов певцу SHAMAN

Газета.ru: рэпер Vacío предложил певцу SHAMAN пройти срочную военную службу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонцерт SHAMAN
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Концерт SHAMAN. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Участник "голой вечеринки" Vacío (Николай Васильев) бросил певцу Шаману вызов и предложил ему пройти срочную службу, пишет "Газета.ru" со ссылкой на адвоката скандального рэпера Романа Попова.
«

"Король рэпа Vacío бросает перчатку певцу SHAMAN, он не служил в армии. Vacío предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в вооруженных силах. <...> Такой же гражданин, как Vacío, пусть послужит", — заявил юрист.

Представитель Шамана Антон Коробков-Землянский в беседе с изданием в шутку выразил радость, что "Vacio бросил перчатку, а не носок".
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеевой и нескольким участникам мероприятия пришлось оправдываться.
Рэпера Vacío, который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Шестого января Лефортовский суд Москвы повторно арестовал Васильева на десять суток — за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции. Восьмого января рэперу вручили повестку для прохождения срочной службы.
* Экстремистская организация, запрещена в России
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"
13 января, 08:00
 
ШоубизРоссияМоскваАнастасия Ивлеева"Голая вечеринка"Vacio (рэпер)
 
 
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