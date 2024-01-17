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Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна, заявили в "Русагротрансе" - РИА Новости, 17.01.2024
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05:03 17.01.2024 (обновлено: 06:21 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/rekord-1921761694.html
Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна, заявили в "Русагротрансе"
Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна, заявили в "Русагротрансе" - РИА Новости, 17.01.2024
Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна, заявили в "Русагротрансе"
Россия в первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года обновила рекорд по экспорту зерновых и зернобобовых, сообщили РИА Новости в аналитическом центре... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T05:03
2024-01-17T06:21
экономика
россия
турция
вьетнам
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия в первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года обновила рекорд по экспорту зерновых и зернобобовых, сообщили РИА Новости в аналитическом центре крупнейшего в стране оператора в сегменте перевозок аграрных грузов АО "Русагротранс".Речь идет о периоде с 1 июля по 31 декабря прошлого года."Экспорт зерновых и зернобобовых, включая страны ЕАЭС, в первой половине сезона 2023-2024 стал рекордным по всем основным позициям. В целом экспорт зерновых, с учетом зернобобовых и муки, согласно уточненным данным составил почти 39 миллионов тонн. Это на 19 процентов выше предыдущего максимума в 32,7 миллиона тонн, достигнутого в сезоне 2020-2021", — указали эксперты.В частности, объем вывоза пшеницы оценивается в 27,6 миллиона тонн, на 3,8 процента выше рекорда трехлетней давности. Кроме того, объем экспорта твердой пшеницы к началу декабря, когда в России ввели запрет на ее вывоз, достиг 720 тысяч тонн — против 200 тысяч тонн за весь прошлый сезон. Вывоз ячменя оценивается в пять миллионов тонн — на 27 процентов выше рекорда сезона 2020-2021 в 3,95 миллиона тонн. Экспорт кукурузы достиг трех миллионов тонн — против предыдущего рекорда в 2,3 миллиона тонн в 2017-2018 сельхозгоду. В свою очередь, объем поставок муки в пересчете на зерно составил 800 тысяч тонн в сравнении с 530 тысячами тонн в прошлом сезоне, а зернобобовых — 2,1 миллиона тонн, в 2,6 раза выше вывоза за июль — декабрь 2022 года.Направления и ценыЭкспортные цены спроса на российскую мукомольную пшеницу в первой половине сезона колебались на уровне 230-248 долларов за тонну: самые высокие зафиксированы в августе ( 248 долларов), к ноябрю они снизились до 225 долларов, а в декабре — выросли до 240-242 долларов. Во второй половине сезона цены, возможно, продолжат расти до 250 долларов, считают эксперты, не исключая уровней и выше, "если в основных странах-производителях будут иметь место погодные катаклизмы, которые навредят посевам озимых".В первую пятерку импортеров российской пшеницы по итогам первой половины сезона вошли Турция (туда поставили 4,06 миллиона тонн, на 2,5 процента выше показателя за аналогичный период прошлого года) и Египет (он снизил закупки год к году на 21 процент, до почти трех миллионов). Заметно, в 2,6 раза нарастил импорт пшеницы Бангладеш: он на третьем месте, с объемом 2,1 миллиона тонн. На четвертой и пятой позиции — Алжир (1,5 миллиона тонн, плюс 36 процентов) и Пакистан (1,2 миллиона тонн, рост в 1,5 раза).Кроме того, в первой половине сезона увеличились поставки российской пшеницы в Индонезию (0,95 миллиона тонн против 0,17 миллиона за весь прошлый сезон) и Вьетнам: туда отправили в два раза больше, чем за весь сезон 2022-2023 — 144 тысячи тонн. Кроме того, спустя три года началась отгрузка в Малайзию, куда ушло судно с 27 тысячами тонн пшеницы, и впервые за четыре сезона осуществлялись поставки в Венесуэлу (три судна на 92 тысячи тонн).Новые покупатели в этот период появились и по другим зерновым: например, помимо традиционных импортеров ячменя (Иран, Саудовская Аравия, Ливия), в пятерку лидеров попали Китай и Тунис (туда отгрузилио 0,4 миллиона тонн и 0,28 миллиона тонн), а кукурузу, помимо Турции, Ирана, Турции и Израиля, стал закупать Вьетнам: туда экспортировали 0,13 миллиона тонн.
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экономика, россия, турция, вьетнам, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Турция, Вьетнам, Евразийский экономический союз
Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна, заявили в "Русагротрансе"

"Русагротранс": Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия в первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года обновила рекорд по экспорту зерновых и зернобобовых, сообщили РИА Новости в аналитическом центре крупнейшего в стране оператора в сегменте перевозок аграрных грузов АО "Русагротранс".
Речь идет о периоде с 1 июля по 31 декабря прошлого года.
«
"Экспорт зерновых и зернобобовых, включая страны ЕАЭС, в первой половине сезона 2023-2024 стал рекордным по всем основным позициям. В целом экспорт зерновых, с учетом зернобобовых и муки, согласно уточненным данным составил почти 39 миллионов тонн. Это на 19 процентов выше предыдущего максимума в 32,7 миллиона тонн, достигнутого в сезоне 2020-2021", — указали эксперты.
В частности, объем вывоза пшеницы оценивается в 27,6 миллиона тонн, на 3,8 процента выше рекорда трехлетней давности. Кроме того, объем экспорта твердой пшеницы к началу декабря, когда в России ввели запрет на ее вывоз, достиг 720 тысяч тонн — против 200 тысяч тонн за весь прошлый сезон.
Вывоз ячменя оценивается в пять миллионов тонн — на 27 процентов выше рекорда сезона 2020-2021 в 3,95 миллиона тонн. Экспорт кукурузы достиг трех миллионов тонн — против предыдущего рекорда в 2,3 миллиона тонн в 2017-2018 сельхозгоду. В свою очередь, объем поставок муки в пересчете на зерно составил 800 тысяч тонн в сравнении с 530 тысячами тонн в прошлом сезоне, а зернобобовых — 2,1 миллиона тонн, в 2,6 раза выше вывоза за июль — декабрь 2022 года.
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Направления и цены

Экспортные цены спроса на российскую мукомольную пшеницу в первой половине сезона колебались на уровне 230-248 долларов за тонну: самые высокие зафиксированы в августе ( 248 долларов), к ноябрю они снизились до 225 долларов, а в декабре — выросли до 240-242 долларов. Во второй половине сезона цены, возможно, продолжат расти до 250 долларов, считают эксперты, не исключая уровней и выше, "если в основных странах-производителях будут иметь место погодные катаклизмы, которые навредят посевам озимых".
В первую пятерку импортеров российской пшеницы по итогам первой половины сезона вошли Турция (туда поставили 4,06 миллиона тонн, на 2,5 процента выше показателя за аналогичный период прошлого года) и Египет (он снизил закупки год к году на 21 процент, до почти трех миллионов). Заметно, в 2,6 раза нарастил импорт пшеницы Бангладеш: он на третьем месте, с объемом 2,1 миллиона тонн. На четвертой и пятой позиции — Алжир (1,5 миллиона тонн, плюс 36 процентов) и Пакистан (1,2 миллиона тонн, рост в 1,5 раза).
Кроме того, в первой половине сезона увеличились поставки российской пшеницы в Индонезию (0,95 миллиона тонн против 0,17 миллиона за весь прошлый сезон) и Вьетнам: туда отправили в два раза больше, чем за весь сезон 2022-2023 — 144 тысячи тонн. Кроме того, спустя три года началась отгрузка в Малайзию, куда ушло судно с 27 тысячами тонн пшеницы, и впервые за четыре сезона осуществлялись поставки в Венесуэлу (три судна на 92 тысячи тонн).
Новые покупатели в этот период появились и по другим зерновым: например, помимо традиционных импортеров ячменя (Иран, Саудовская Аравия, Ливия), в пятерку лидеров попали Китай и Тунис (туда отгрузилио 0,4 миллиона тонн и 0,28 миллиона тонн), а кукурузу, помимо Турции, Ирана, Турции и Израиля, стал закупать Вьетнам: туда экспортировали 0,13 миллиона тонн.
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