Рейтинг@Mail.ru
Бундестаг проголосовал против передачи крылатых ракет Украине - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 17.01.2024 (обновлено: 23:10 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/rakety-1921947462.html
Бундестаг проголосовал против передачи крылатых ракет Украине
Бундестаг проголосовал против передачи крылатых ракет Украине - РИА Новости, 17.01.2024
Бундестаг проголосовал против передачи крылатых ракет Украине
Бундестаг проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от немецкого правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus, передает телеканал NTV. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T21:29
2024-01-17T23:10
в мире
украина
бундестаг германии
хдс/хсс
маркус зедер
олаф шольц
германия
бавария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бундестаг проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от немецкого правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus, передает телеканал NTV."Предложение парламентской фракции ХДС/ХСС, которое прямо требует от федерального правительства поставить Taurus (Украине. — Прим. ред.), было отклонено большинством голосов", — говорится в сообщении.Отмечается, что против принятия документа проголосовали многие члены партий "Зеленые" и СвДП, которые сами не раз поддерживали поставку этих ракет киевским властям. Причиной стали нежелание поддержать инициативу ХДС/ХСС, а также тот факт, что ее выдвинули к парламентскому обсуждению годового отчета уполномоченного по делам бундесвера.В начале января премьер-министр Баварии и председатель партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы "не дать России одержать победу". Ранее с таким же предложением выступили депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни ("Зеленые") и Родерих Кизеветтер (ХДС). Последние двое открыто заявили о необходимости наносить удары по российской территории. Камнем преткновения в вопросе поставок Taurus является дальность их действия, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не передавала ВСУ оружие с такими характеристиками. В местном экспертном сообществе обсуждалось, можно ли эти ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для атак на российские регионы. По данным издания Der Spiegel, именно этот вопрос интересовал канцлера Олафа Шольца и поэтому якобы велись переговоры с представителями немецкой военной промышленности.Кроме того, в октябре прошлого года Шольц сам заявил, что ФРГ необходимо избегать эскалации, поэтому поставку киевскому режиму ракет дальнего действия сейчас не рассматривают. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240112/oruzhie-1921050732.html
https://ria.ru/20240107/krakh-1920040188.html
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
украина
германия
бавария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бундестаг германии, хдс/хсс, маркус зедер, олаф шольц, германия, бавария, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Бундестаг Германии, ХДС/ХСС, Маркус Зедер, Олаф Шольц, Германия, Бавария, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Бундестаг проголосовал против передачи крылатых ракет Украине

Бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бундестаг проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от немецкого правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus, передает телеканал NTV.
"Предложение парламентской фракции ХДС/ХСС, которое прямо требует от федерального правительства поставить Taurus (Украине. — Прим. ред.), было отклонено большинством голосов", — говорится в сообщении.
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Германия ни разу не проверяла, остается ли ее экспортное оружие на Украине
12 января, 20:20
Отмечается, что против принятия документа проголосовали многие члены партий "Зеленые" и СвДП, которые сами не раз поддерживали поставку этих ракет киевским властям. Причиной стали нежелание поддержать инициативу ХДС/ХСС, а также тот факт, что ее выдвинули к парламентскому обсуждению годового отчета уполномоченного по делам бундесвера.
В начале января премьер-министр Баварии и председатель партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы "не дать России одержать победу". Ранее с таким же предложением выступили депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни ("Зеленые") и Родерих Кизеветтер (ХДС). Последние двое открыто заявили о необходимости наносить удары по российской территории.
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Скоро рухнет". В Германии пришли в ужас из-за катастрофы на Украине
7 января, 12:26
Камнем преткновения в вопросе поставок Taurus является дальность их действия, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не передавала ВСУ оружие с такими характеристиками. В местном экспертном сообществе обсуждалось, можно ли эти ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для атак на российские регионы. По данным издания Der Spiegel, именно этот вопрос интересовал канцлера Олафа Шольца и поэтому якобы велись переговоры с представителями немецкой военной промышленности.
Кроме того, в октябре прошлого года Шольц сам заявил, что ФРГ необходимо избегать эскалации, поэтому поставку киевскому режиму ракет дальнего действия сейчас не рассматривают.
В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Время работает против Украины. Глобальный Юг отказал Киеву
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБундестаг ГерманииХДС/ХССМаркус ЗедерОлаф ШольцГерманияБаварияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала