https://ria.ru/20240117/rakety-1921947462.html

Бундестаг проголосовал против передачи крылатых ракет Украине

Бундестаг проголосовал против передачи крылатых ракет Украине - РИА Новости, 17.01.2024

Бундестаг проголосовал против передачи крылатых ракет Украине

Бундестаг проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от немецкого правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus, передает телеканал NTV. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T21:29

2024-01-17T21:29

2024-01-17T23:10

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бундестаг проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от немецкого правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus, передает телеканал NTV."Предложение парламентской фракции ХДС/ХСС, которое прямо требует от федерального правительства поставить Taurus (Украине. — Прим. ред.), было отклонено большинством голосов", — говорится в сообщении.Отмечается, что против принятия документа проголосовали многие члены партий "Зеленые" и СвДП, которые сами не раз поддерживали поставку этих ракет киевским властям. Причиной стали нежелание поддержать инициативу ХДС/ХСС, а также тот факт, что ее выдвинули к парламентскому обсуждению годового отчета уполномоченного по делам бундесвера.В начале января премьер-министр Баварии и председатель партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы "не дать России одержать победу". Ранее с таким же предложением выступили депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни ("Зеленые") и Родерих Кизеветтер (ХДС). Последние двое открыто заявили о необходимости наносить удары по российской территории. Камнем преткновения в вопросе поставок Taurus является дальность их действия, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не передавала ВСУ оружие с такими характеристиками. В местном экспертном сообществе обсуждалось, можно ли эти ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для атак на российские регионы. По данным издания Der Spiegel, именно этот вопрос интересовал канцлера Олафа Шольца и поэтому якобы велись переговоры с представителями немецкой военной промышленности.Кроме того, в октябре прошлого года Шольц сам заявил, что ФРГ необходимо избегать эскалации, поэтому поставку киевскому режиму ракет дальнего действия сейчас не рассматривают. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240112/oruzhie-1921050732.html

https://ria.ru/20240107/krakh-1920040188.html

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

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в мире, украина, бундестаг германии, хдс/хсс, маркус зедер, олаф шольц, германия, бавария, вооруженные силы украины