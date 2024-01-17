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На Украине заявили, что впервые применили гибридную систему ПВО - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:07 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/pvo-1921919546.html
На Украине заявили, что впервые применили гибридную систему ПВО
На Украине заявили, что впервые применили гибридную систему ПВО - РИА Новости, 17.01.2024
На Украине заявили, что впервые применили гибридную систему ПВО
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в среду, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:07
2024-01-17T18:07
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в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в среду, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения. По версии агентства "РБК-Украина", речь может идти о проекте FrankenSAM, который представляет собой гибридную систему ПВО, состоящую из компонентов советского и западного вооружения. Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в США в конце октября сообщила, что США планируют до конца осени отправить на Украину "импровизированные" системы противовоздушной обороны. К разработке FrankenSAM Вашингтон приступил в 2022 году. По информации газеты, одна из таких систем – это советские пусковые установки "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, другая сочетает радары советских времен и американские ракеты Sidewinder. Белый дом 7 декабря сообщил, что Пентагон предоставил Украине данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240117/rakety-1921753512.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине заявили, что впервые применили гибридную систему ПВО

Украинский министр: ВСУ впервые применили ПВО из советских и западных элементов

© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в среду, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения.
По версии агентства "РБК-Украина", речь может идти о проекте FrankenSAM, который представляет собой гибридную систему ПВО, состоящую из компонентов советского и западного вооружения.
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Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в США в конце октября сообщила, что США планируют до конца осени отправить на Украину "импровизированные" системы противовоздушной обороны. К разработке FrankenSAM Вашингтон приступил в 2022 году. По информации газеты, одна из таких систем – это советские пусковые установки "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, другая сочетает радары советских времен и американские ракеты Sidewinder.
Белый дом 7 декабря сообщил, что Пентагон предоставил Украине данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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