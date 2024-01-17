https://ria.ru/20240117/pvo-1921919546.html

На Украине заявили, что впервые применили гибридную систему ПВО

На Украине заявили, что впервые применили гибридную систему ПВО - РИА Новости, 17.01.2024

На Украине заявили, что впервые применили гибридную систему ПВО

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в среду, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:07

2024-01-17T18:07

2024-01-17T18:07

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в среду, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения. По версии агентства "РБК-Украина", речь может идти о проекте FrankenSAM, который представляет собой гибридную систему ПВО, состоящую из компонентов советского и западного вооружения. Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в США в конце октября сообщила, что США планируют до конца осени отправить на Украину "импровизированные" системы противовоздушной обороны. К разработке FrankenSAM Вашингтон приступил в 2022 году. По информации газеты, одна из таких систем – это советские пусковые установки "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, другая сочетает радары советских времен и американские ракеты Sidewinder. Белый дом 7 декабря сообщил, что Пентагон предоставил Украине данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240117/rakety-1921753512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, нато, ситуация в днр и лнр