https://ria.ru/20240117/pvo-1921762791.html
Над Белгородом вновь сработала система ПВО
Над Белгородом вновь сработала система ПВО - РИА Новости, 17.01.2024
Над Белгородом вновь сработала система ПВО
Над Белгородом и Белгородским сбили еще несколько воздушных целей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T05:23
2024-01-17T05:23
2024-01-17T06:22
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белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским сбили еще несколько воздушных целей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в Минобороны заявили, что около 02.40 ночи в небе над регионом уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника."Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным — пострадавших нет", — написал Гладков.Он уточнил, что в Белгородском районе в нескольких жилых домах повредилось остекление, оперативные службы выехали на место происшествия.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html
https://ria.ru/20240116/pvo-1921620674.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Над Белгородом вновь сработала система ПВО
Гладков: над Белгородом вновь сработала система ПВО, сбиты несколько целей