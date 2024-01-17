https://ria.ru/20240117/pvo-1921762791.html

Над Белгородом вновь сработала система ПВО

Над Белгородом вновь сработала система ПВО - РИА Новости, 17.01.2024

Над Белгородом вновь сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским сбили еще несколько воздушных целей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T05:23

2024-01-17T05:23

2024-01-17T06:22

специальная военная операция на украине

белгород

безопасность

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским сбили еще несколько воздушных целей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в Минобороны заявили, что около 02.40 ночи в небе над регионом уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника."Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным — пострадавших нет", — написал Гладков.Он уточнил, что в Белгородском районе в нескольких жилых домах повредилось остекление, оперативные службы выехали на место происшествия.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html

https://ria.ru/20240116/pvo-1921620674.html

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белгородский район

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Максим Горбачев

белгород, безопасность, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия