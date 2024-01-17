Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородом вновь сработала система ПВО - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 17.01.2024 (обновлено: 06:22 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pvo-1921762791.html
Над Белгородом вновь сработала система ПВО
Над Белгородом вновь сработала система ПВО - РИА Новости, 17.01.2024
Над Белгородом вновь сработала система ПВО
Над Белгородом и Белгородским сбили еще несколько воздушных целей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T05:23
2024-01-17T06:22
специальная военная операция на украине
белгород
безопасность
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским сбили еще несколько воздушных целей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в Минобороны заявили, что около 02.40 ночи в небе над регионом уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника."Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным — пострадавших нет", — написал Гладков.Он уточнил, что в Белгородском районе в нескольких жилых домах повредилось остекление, оперативные службы выехали на место происшествия.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html
https://ria.ru/20240116/pvo-1921620674.html
белгород
белгородский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, безопасность, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Над Белгородом вновь сработала система ПВО

Гладков: над Белгородом вновь сработала система ПВО, сбиты несколько целей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским сбили еще несколько воздушных целей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны заявили, что около 02.40 ночи в небе над регионом уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника.
"Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным — пострадавших нет", — написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе в нескольких жилых домах повредилось остекление, оперативные службы выехали на место происшествия.
Установка бетонных блоков на остановке общественного транспорта в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Белгородской области установят сооружения для защиты от обстрелов
16 января, 19:51
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью
16 января, 13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБезопасностьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала