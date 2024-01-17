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Машков рассказал, о чем говорил с Путиным, посетившим свой штаб

Машков рассказал, о чем говорил с Путиным, посетившим свой штаб - РИА Новости, 17.01.2024

Машков рассказал, о чем говорил с Путиным, посетившим свой штаб

Участникам встречи с кандидатом в президенты РФ Владимиром Путиным во время посещения им своего центрального избирательного штаба удалось обсудить внутренние... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T20:08

2024-01-17T20:08

2024-01-17T20:11

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Участникам встречи с кандидатом в президенты РФ Владимиром Путиным во время посещения им своего центрального избирательного штаба удалось обсудить внутренние проблемы и пути их решения, сообщил сопредседатель штаба, худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков. Путин в среду впервые посетил свой избирательный штаб в Гостином дворе, пообщался с его сопредседателями и волонтерами. "График нашего кандидата в президенты, а сейчас действующего президента РФ, невероятно насыщенный. И вот он приехал на встречу с нами после большой работы, интенсивной. Его работоспособность, понимание, внимание, ответственность и чуткость к происходящим событиям, конечно, поражают. Мне кажется, он провел в своём избирательном штабе очень хорошее время... Нам удалось поговорить о наших внутренних проблемах и о том, как их решить. Он на все очень эмоционально откликнулся", - рассказал Машков журналистам. Он отметил, что волонтеры штаба очень ждали своего кандидата, с которым сегодня смогли встретиться. "Это была очень чувственная встреча. И мы этому очень рады", - добавил Машков. Ещё одна участница встречи, сопредседатель штаба, главврач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко отметила, что Путина всегда волнует обратная связь от людей. "Что говорят люди, которые приходят в штаб, как они относятся к выдвижению, какие у них есть наказы, какие у них есть просьбы, что тревожит. То есть абсолютно "через людей" восприятие того, что происходит в стране. Это очень ценно", - поделилась она своим впечатлением от общения с кандидатом. Спикер парламента ДНР полковник Артем Жога заявил , что каждый раз после встречи с Путиным он испытывает "огромное воодушевление" и "заряжается позитивом". "Он готов всегда выслушать, на все вопросы отвечает компетентно и со знанием дела, что вызывает огромное уважение", - сказал Жога. Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта.

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Пожелания Путина волонтерам избирательного штаба Пожелания Путина волонтерам избирательного штаба 2024-01-17T20:08 true PT0M59S

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политика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, владимир машков, артем жога, выборы президента рф