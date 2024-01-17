https://ria.ru/20240117/putin-1921937022.html

Машков спрогнозировал, сколько подписей удастся собрать в поддержку Путина

Машков спрогнозировал, сколько подписей удастся собрать в поддержку Путина - РИА Новости, 17.01.2024

Машков спрогнозировал, сколько подписей удастся собрать в поддержку Путина

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков рассчитывает, что волонтерам... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:59

2024-01-17T19:59

2024-01-17T19:59

выборы президента россии — 2024

донбасс

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков рассчитывает, что волонтерам удастся собрать порядка 3 миллионов подписей в поддержку их кандидата. "Количество подписей превысило многократно необходимую норму, потому что за самовыдвиженца должно поступить 315 тысяч подписей, а их поступило более 2,5 миллионов. Проверка идёт, уже их более, чем достаточно, и это прекрасно. И мне кажется, эта цифра будет порядка 3 миллионов", - сказал Машков журналистам. Он также сообщил, что в сборе подписей по всей стране было задействовано порядка 25 тысяч волонтёров, в их числе - волонтеры движения "Мы вместе" и ОНФ. На вопрос, когда планируется завершить сбор подписей, сопредседатель штаба, главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что по закону сбор подписей может продолжаться до 31 января. "Подача документов в ЦИК будет определена, это начало, скорее всего, следующей недели, может быть, ближе к середине. Все будет в рамках законодательства. Всё контролируется и проверяется нашим юридическим корпусом", - сказала она. Лысенко добавила, что волонтеры собирали подписи нередко в тяжёлых условиях. "Ребята работают везде, на всех точках, собирают подписи. Иногда в тяжёлых, экстремальных условиях - это не только связано со специальной военной операцией, но и с климатическими тяжелыми условиями, и в отдалённых регионах", - рассказала сопредседатель штаба. Ещё один сопредседатель штаба, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога отметил, что на Донбассе сбор подписей ещё продолжается, как и во всей стране. "Ещё поступают и поступают из всех регионов подписи, которые ещё не подсчитаны", - рассказал Жога. Он добавил, что волонтеры на Донбассе собирали подписи несмотря на угрозу обстрелов, работая самоотверженно. Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

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донбасс, донецкая народная республика, россия, владимир машков, владимир путин, марьяна лысенко, общероссийский народный фронт, политика, выборы президента рф