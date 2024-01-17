https://ria.ru/20240117/putin-1921923180.html
Путин поблагодарил волонтеров из своего штаба за поддержку и помощь
Путин поблагодарил волонтеров из своего штаба за поддержку и помощь - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поблагодарил волонтеров из своего штаба за поддержку и помощь
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил волонтеров, работающих в его избирательном штабе, за поддержку и помощь,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:32
2024-01-17T18:32
2024-01-17T19:23
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил волонтеров, работающих в его избирательном штабе, за поддержку и помощь, отметив, что укрепление отечества - общая задача. "Вас хочу поблагодарить за совместную работу, за эту помощь, за поддержку... У нас у всех одна общая задача: укрепление Отечества. Мне приятно, что в вашем лице я вижу мощную поддержку молодых поколений", - сказал он. После этого Путин оставил пожелание на специальной доске. "Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!" - написал Путин. Затем его попросили расписаться на одной из толстовок, где напечатана его цитата: "Для меня Россия - вся моя жизнь". "Это я так сказал?" - рассмеялся Путин и оставил автограф.
https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921926884_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a7fc58696037c2d8d9ec1d1c087d8c4.jpg
Пожелания Путина волонтерам избирательного штаба
Пожелания Путина волонтерам избирательного штаба
2024-01-17T18:32
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, выборы президента рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Выборы президента РФ, Политика
Путин поблагодарил волонтеров из своего штаба за поддержку и помощь
Путин поблагодарил волонтеров из штаба за мощную поддержку молодых поколений
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил волонтеров, работающих в его избирательном штабе, за поддержку и помощь, отметив, что укрепление отечества - общая задача.
"Вас хочу поблагодарить за совместную работу, за эту помощь, за поддержку... У нас у всех одна общая задача: укрепление Отечества. Мне приятно, что в вашем лице я вижу мощную поддержку молодых поколений", - сказал он.
После этого Путин оставил пожелание на специальной доске. "Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!" - написал Путин. Затем его попросили расписаться на одной из толстовок, где напечатана его цитата: "Для меня Россия - вся моя жизнь". "Это я так сказал?" - рассмеялся Путин и оставил автограф.
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него