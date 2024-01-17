https://ria.ru/20240117/putin-1921923180.html

Путин поблагодарил волонтеров из своего штаба за поддержку и помощь

Путин поблагодарил волонтеров из своего штаба за поддержку и помощь - РИА Новости, 17.01.2024

Путин поблагодарил волонтеров из своего штаба за поддержку и помощь

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил волонтеров, работающих в его избирательном штабе, за поддержку и помощь,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:32

2024-01-17T18:32

2024-01-17T19:23

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил волонтеров, работающих в его избирательном штабе, за поддержку и помощь, отметив, что укрепление отечества - общая задача. "Вас хочу поблагодарить за совместную работу, за эту помощь, за поддержку... У нас у всех одна общая задача: укрепление Отечества. Мне приятно, что в вашем лице я вижу мощную поддержку молодых поколений", - сказал он. После этого Путин оставил пожелание на специальной доске. "Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!" - написал Путин. Затем его попросили расписаться на одной из толстовок, где напечатана его цитата: "Для меня Россия - вся моя жизнь". "Это я так сказал?" - рассмеялся Путин и оставил автограф.

https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html

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Пожелания Путина волонтерам избирательного штаба Пожелания Путина волонтерам избирательного штаба 2024-01-17T18:32 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, выборы президента рф, политика