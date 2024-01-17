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Путин проведет встречу с доверенными лицами - РИА Новости, 17.01.2024
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17:36 17.01.2024 (обновлено: 19:24 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/putin-1921912238.html
Путин проведет встречу с доверенными лицами
Путин проведет встречу с доверенными лицами - РИА Новости, 17.01.2024
Путин проведет встречу с доверенными лицами
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с доверенными лицами. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:36
2024-01-17T19:24
политика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
марьяна лысенко
владимир машков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с доверенными лицами.&quot;У нас предстоит встреча с доверенными лицами&quot;, - сказал он.Путин в среду посетил свой предвыборный штаб. Встретили его сопредседатели штаба - худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко.Лысенко попросила Путина провести встречу в конце месяца."Потому что сейчас окончательно оформляются документы по всему списку доверенных лиц и, конечно, перед поездкой в регионы, начало агитационной работы, безусловно, ваше напутствие, их вопросы к вам, было бы очень важно провести эту встречу", - сказала Лысенко.
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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, марьяна лысенко, владимир машков
Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Марьяна Лысенко, Владимир Машков
Путин проведет встречу с доверенными лицами

Путин сообщил, что проведет встречу с доверенными лицами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с доверенными лицами.
«

"У нас предстоит встреча с доверенными лицами", - сказал он.

Путин в среду посетил свой предвыборный штаб. Встретили его сопредседатели штаба - худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко.
Лысенко попросила Путина провести встречу в конце месяца.
"Потому что сейчас окончательно оформляются документы по всему списку доверенных лиц и, конечно, перед поездкой в регионы, начало агитационной работы, безусловно, ваше напутствие, их вопросы к вам, было бы очень важно провести эту встречу", - сказала Лысенко.
Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином Дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Путин посетил избирательный штаб в Москве
Вчера, 17:29
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаМарьяна ЛысенкоВладимир Машков
 
 
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