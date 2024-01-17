https://ria.ru/20240117/putin-1921912238.html
Путин проведет встречу с доверенными лицами
Путин проведет встречу с доверенными лицами - РИА Новости, 17.01.2024
Путин проведет встречу с доверенными лицами
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с доверенными лицами. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:36
2024-01-17T17:36
2024-01-17T19:24
политика
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с доверенными лицами."У нас предстоит встреча с доверенными лицами", - сказал он.Путин в среду посетил свой предвыборный штаб. Встретили его сопредседатели штаба - худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко.Лысенко попросила Путина провести встречу в конце месяца."Потому что сейчас окончательно оформляются документы по всему списку доверенных лиц и, конечно, перед поездкой в регионы, начало агитационной работы, безусловно, ваше напутствие, их вопросы к вам, было бы очень важно провести эту встречу", - сказала Лысенко.
https://ria.ru/20240117/putin-1921910805.html
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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, марьяна лысенко, владимир машков
Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Марьяна Лысенко, Владимир Машков
Путин проведет встречу с доверенными лицами
Путин сообщил, что проведет встречу с доверенными лицами