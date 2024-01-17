https://ria.ru/20240117/putin-1921909479.html

Путин попросил Жогу передать привет участникам спецоперации

Путин попросил Жогу передать привет участникам спецоперации - РИА Новости, 17.01.2024

Путин попросил Жогу передать привет участникам спецоперации

Владимир Путин попросил сопредседателя в своем предвыборном штабе Артема Жогу передать привет участникам специальной военной операции. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:25

2024-01-17T17:25

2024-01-17T19:32

специальная военная операция на украине

владимир путин

донецкая народная республика

артем жога

владимир машков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Владимир Путин попросил сопредседателя в своем предвыборном штабе Артема Жогу передать привет участникам специальной военной операции."Будете встречаться с ребятами – самые наилучшие пожелания", - сказал Путин в ходе посещения предвыборного штаба.Жога, в свою очередь, пообещал передать и сказал, что ребята будут счастливы.Избирательный штаб кандидата Путина начал свою работу 21 декабря в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко.

https://ria.ru/20240117/komitet-1921807915.html

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владимир путин, донецкая народная республика, артем жога, владимир машков