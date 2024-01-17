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Путин попросил Жогу передать привет участникам спецоперации - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 17.01.2024 (обновлено: 19:32 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/putin-1921909479.html
Путин попросил Жогу передать привет участникам спецоперации
Путин попросил Жогу передать привет участникам спецоперации - РИА Новости, 17.01.2024
Путин попросил Жогу передать привет участникам спецоперации
Владимир Путин попросил сопредседателя в своем предвыборном штабе Артема Жогу передать привет участникам специальной военной операции. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:25
2024-01-17T19:32
специальная военная операция на украине
владимир путин
донецкая народная республика
артем жога
владимир машков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Владимир Путин попросил сопредседателя в своем предвыборном штабе Артема Жогу передать привет участникам специальной военной операции."Будете встречаться с ребятами – самые наилучшие пожелания", - сказал Путин в ходе посещения предвыборного штаба.Жога, в свою очередь, пообещал передать и сказал, что ребята будут счастливы.Избирательный штаб кандидата Путина начал свою работу 21 декабря в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко.
https://ria.ru/20240117/komitet-1921807915.html
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владимир путин, донецкая народная республика, артем жога, владимир машков
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Владимир Машков
Путин попросил Жогу передать привет участникам спецоперации

Путин попросил Жогу передать привет участникам специальной военной операции

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Владимир Путин попросил сопредседателя в своем предвыборном штабе Артема Жогу передать привет участникам специальной военной операции.
"Будете встречаться с ребятами – самые наилучшие пожелания", - сказал Путин в ходе посещения предвыборного штаба.
Жога, в свою очередь, пообещал передать и сказал, что ребята будут счастливы.
Избирательный штаб кандидата Путина начал свою работу 21 декабря в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаАртем ЖогаВладимир Машков
 
 
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