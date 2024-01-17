https://ria.ru/20240117/putin-1921909479.html
Путин попросил Жогу передать привет участникам спецоперации
Путин попросил Жогу передать привет участникам спецоперации - РИА Новости, 17.01.2024
Путин попросил Жогу передать привет участникам спецоперации
Владимир Путин попросил сопредседателя в своем предвыборном штабе Артема Жогу передать привет участникам специальной военной операции. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:25
2024-01-17T17:25
2024-01-17T19:32
специальная военная операция на украине
владимир путин
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артем жога
владимир машков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Владимир Путин попросил сопредседателя в своем предвыборном штабе Артема Жогу передать привет участникам специальной военной операции."Будете встречаться с ребятами – самые наилучшие пожелания", - сказал Путин в ходе посещения предвыборного штаба.Жога, в свою очередь, пообещал передать и сказал, что ребята будут счастливы.Избирательный штаб кандидата Путина начал свою работу 21 декабря в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко.
https://ria.ru/20240117/komitet-1921807915.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, донецкая народная республика, артем жога, владимир машков
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Владимир Машков
Путин попросил Жогу передать привет участникам спецоперации
Путин попросил Жогу передать привет участникам специальной военной операции
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Владимир Путин попросил сопредседателя в своем предвыборном штабе Артема Жогу передать привет участникам специальной военной операции.
"Будете встречаться с ребятами – самые наилучшие пожелания", - сказал Путин в ходе посещения предвыборного штаба.
Жога, в свою очередь, пообещал передать и сказал, что ребята будут счастливы.
Избирательный штаб кандидата Путина начал свою работу 21 декабря в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко.
Путин поручил поддержать "Комитет семей воинов Отечества"