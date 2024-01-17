https://ria.ru/20240117/putin-1921901125.html

Путин приехал в свой избирательный штаб

Путин приехал в свой избирательный штаб - РИА Новости, 17.01.2024

Путин приехал в свой избирательный штаб

Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб, который работает уже около месяца в Гостином Дворе в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:54

2024-01-17T16:54

2024-01-17T22:17

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб, который работает уже около месяца в Гостином Дворе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин как кандидат в президенты РФ в среду пообщается с сопредседателями своего штаба и волонтерами.Избирательный штаб кандидата Путина начал свою работу 21 декабря в Гостином Дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, Герой Труда России Марьяна Лысенко.

https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, москва, политика