https://ria.ru/20240117/putin-1921877655.html

Путин призвал решить вопрос с новыми пунктами пропуска на Дальнем Востоке

Путин призвал решить вопрос с новыми пунктами пропуска на Дальнем Востоке - РИА Новости, 17.01.2024

Путин призвал решить вопрос с новыми пунктами пропуска на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин, говоря о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке, заявил, что необходимо довести дело до конца и как можно скорее решить все... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:40

2024-01-17T15:40

2024-01-17T16:00

дальний восток

россия

приморский край

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке, заявил, что необходимо довести дело до конца и как можно скорее решить все бюрократические вопросы, в открытии пункта пропуска заинтересованы в том числе и "партнеры с той стороны границы"."По поводу новых пунктов пропуска, и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров от Приморского края, еще куда-то, поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более, что наши партнеры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают, все заинтересованы. Вот эти бюрократические наши проблемы преодолейте как можно быстрее", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.В ноябре вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что строительство пункта пропуска на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае может начаться в 2025 году, если проект одобрит президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20240114/putin-1921265818.html

дальний восток

россия

приморский край

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дальний восток, россия, приморский край, владимир путин, экономика