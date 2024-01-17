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Путин призвал решить вопрос с новыми пунктами пропуска на Дальнем Востоке - РИА Новости, 17.01.2024
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15:40 17.01.2024 (обновлено: 16:00 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/putin-1921877655.html
Путин призвал решить вопрос с новыми пунктами пропуска на Дальнем Востоке
Путин призвал решить вопрос с новыми пунктами пропуска на Дальнем Востоке - РИА Новости, 17.01.2024
Путин призвал решить вопрос с новыми пунктами пропуска на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин, говоря о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке, заявил, что необходимо довести дело до конца и как можно скорее решить все... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:40
2024-01-17T16:00
дальний восток
россия
приморский край
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке, заявил, что необходимо довести дело до конца и как можно скорее решить все бюрократические вопросы, в открытии пункта пропуска заинтересованы в том числе и "партнеры с той стороны границы"."По поводу новых пунктов пропуска, и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров от Приморского края, еще куда-то, поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более, что наши партнеры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают, все заинтересованы. Вот эти бюрократические наши проблемы преодолейте как можно быстрее", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.В ноябре вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что строительство пункта пропуска на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае может начаться в 2025 году, если проект одобрит президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20240114/putin-1921265818.html
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дальний восток, россия, приморский край, владимир путин, экономика
Дальний Восток, Россия, Приморский край, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал решить вопрос с новыми пунктами пропуска на Дальнем Востоке

Путин призвал решить вопрос с открытием пунктов пропуска на Дальнем Востоке

© РИА Новости / POOLВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке, заявил, что необходимо довести дело до конца и как можно скорее решить все бюрократические вопросы, в открытии пункта пропуска заинтересованы в том числе и "партнеры с той стороны границы".
"По поводу новых пунктов пропуска, и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров от Приморского края, еще куда-то, поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более, что наши партнеры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают, все заинтересованы. Вот эти бюрократические наши проблемы преодолейте как можно быстрее", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
В ноябре вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что строительство пункта пропуска на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае может начаться в 2025 году, если проект одобрит президент РФ Владимир Путин.
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Дальний ВостокРоссияПриморский крайВладимир ПутинЭкономика
 
 
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