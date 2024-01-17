https://ria.ru/20240117/putin-1921823335.html
Путин в качестве кандидата встретится с сопредседателями своего штаба
Путин в качестве кандидата встретится с сопредседателями своего штаба - РИА Новости, 17.01.2024
Путин в качестве кандидата встретится с сопредседателями своего штаба
Владимир Путин в среду в качестве кандидата на должность главы государства встретится с волонтерами и сопредседателями своего избирательного штаба, заявил... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:27
2024-01-17T12:27
2024-01-17T19:33
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Владимир Путин в среду в качестве кандидата на должность главы государства встретится с волонтерами и сопредседателями своего избирательного штаба, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня состоится то самое кандидатское мероприятие у президента в его качестве кандидата в президенты. Он встретится и с волонтерами, и с сопредседателями своего штаба", - сказал Песков журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, владимир путин, выборы президента рф, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Выборы президента РФ, Дмитрий Песков
Путин в качестве кандидата встретится с сопредседателями своего штаба
Путин в среду в качестве кандидата встретится с сопредседателями своего штаба
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Владимир Путин в среду в качестве кандидата на должность главы государства встретится с волонтерами и сопредседателями своего избирательного штаба, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня состоится то самое кандидатское мероприятие у президента в его качестве кандидата в президенты. Он встретится и с волонтерами, и с сопредседателями своего штаба", - сказал Песков журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.