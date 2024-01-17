https://ria.ru/20240117/putin-1921802671.html

Путину представят предложения о мерах по репатриации соотечественников

Путину представят предложения о мерах по репатриации соотечественников - РИА Новости, 17.01.2024

Путину представят предложения о мерах по репатриации соотечественников

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения о мерах по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:21

2024-01-17T11:21

2024-01-17T11:31

владимир путин

россия

михаил мишустин

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения о мерах по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить совместно с МИДом России и Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, и принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 года №872", - говорится в перечне поручений.Срок – 1 июля 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, глава СПЧ Валерий Фадеев.

https://ria.ru/20240115/pensioner-1921402108.html

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владимир путин, россия, михаил мишустин, сергей лавров, общество