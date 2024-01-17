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Путин поручил обеспечить эффективность расследования дел о пытках в тюрьмах - РИА Новости, 17.01.2024
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11:16 17.01.2024 (обновлено: 11:17 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/putin-1921801243.html
Путин поручил обеспечить эффективность расследования дел о пытках в тюрьмах
Путин поручил обеспечить эффективность расследования дел о пытках в тюрьмах - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поручил обеспечить эффективность расследования дел о пытках в тюрьмах
Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:16
2024-01-17T11:17
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир путин
александр бастрыкин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками заключенных, сообщается на сайте Кремля."Следственному комитету Российской Федерации принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе путем передачи дел о таких преступлениях для осуществления предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам Российской Федерации или центральный аппарат", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, ответственный - председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир путин, александр бастрыкин
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Владимир Путин, Александр Бастрыкин
Путин поручил обеспечить эффективность расследования дел о пытках в тюрьмах

Путин поручил принять меры для более эффективного расследования пыток в колониях

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками заключенных, сообщается на сайте Кремля.
«
"Следственному комитету Российской Федерации принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе путем передачи дел о таких преступлениях для осуществления предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам Российской Федерации или центральный аппарат", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, ответственный - председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияВладимир ПутинАлександр Бастрыкин
 
 
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