https://ria.ru/20240117/putin-1921801243.html
Путин поручил обеспечить эффективность расследования дел о пытках в тюрьмах
Путин поручил обеспечить эффективность расследования дел о пытках в тюрьмах - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поручил обеспечить эффективность расследования дел о пытках в тюрьмах
Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:16
2024-01-17T11:16
2024-01-17T11:17
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир путин
александр бастрыкин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками заключенных, сообщается на сайте Кремля."Следственному комитету Российской Федерации принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе путем передачи дел о таких преступлениях для осуществления предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам Российской Федерации или центральный аппарат", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, ответственный - председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир путин, александр бастрыкин
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Владимир Путин, Александр Бастрыкин
Путин поручил обеспечить эффективность расследования дел о пытках в тюрьмах
Путин поручил принять меры для более эффективного расследования пыток в колониях