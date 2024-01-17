https://ria.ru/20240117/putin-1921801140.html

Путин порекомендовал пользоваться ИИ при расследовании преступлений

Путин порекомендовал пользоваться ИИ при расследовании преступлений - РИА Новости, 17.01.2024

Путин порекомендовал пользоваться ИИ при расследовании преступлений

Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду и силовым ведомствам проанализировать практику применения искусственного интеллекта (ИИ) при... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:16

2024-01-17T11:16

2024-01-17T11:21

безопасность

владимир путин

технологии

ии

россия

игорь краснов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду и силовым ведомствам проанализировать практику применения искусственного интеллекта (ИИ) при расследовании преступлений, соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля."Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Минюстом России проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июля 2024 года. Ответственными назначены генеральный прокурор Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минюста Константин Чуйченко и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

https://ria.ru/20240115/iskusstvennyy_intellekt-1921340345.html

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безопасность, владимир путин, технологии, ии, россия, игорь краснов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)