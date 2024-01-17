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Путин порекомендовал пользоваться ИИ при расследовании преступлений
Путин порекомендовал пользоваться ИИ при расследовании преступлений - РИА Новости, 17.01.2024
Путин порекомендовал пользоваться ИИ при расследовании преступлений
Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду и силовым ведомствам проанализировать практику применения искусственного интеллекта (ИИ) при... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:16
2024-01-17T11:16
2024-01-17T11:21
безопасность
владимир путин
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду и силовым ведомствам проанализировать практику применения искусственного интеллекта (ИИ) при расследовании преступлений, соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля."Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Минюстом России проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июля 2024 года. Ответственными назначены генеральный прокурор Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минюста Константин Чуйченко и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
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безопасность, владимир путин, технологии, ии, россия, игорь краснов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Безопасность, Владимир Путин, Технологии, ИИ, Россия, Игорь Краснов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Путин порекомендовал пользоваться ИИ при расследовании преступлений
Путин порекомендовал силовикам пользоваться ИИ при расследовании преступлений