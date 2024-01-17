https://ria.ru/20240117/putin-1921771599.html
Встреча Владимира Путина с правительством. Прямая трансляция
Встреча Владимира Путина с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.01.2024
Встреча Владимира Путина с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:16
2024-01-17T15:16
2024-01-17T15:16
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
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Встреча Владимира Путина с членами правительства
Встреча Владимира Путина с членами правительства
2024-01-17T15:16
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Встреча Владимира Путина с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
2024-01-17T15:16
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PT66M58S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.