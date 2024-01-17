https://ria.ru/20240117/protokol-1921901854.html

На Дмитрия Быкова* составили протокол

На Дмитрия Быкова* составили протокол - РИА Новости, 17.01.2024

На Дмитрия Быкова* составили протокол

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в России иностранным агентом) за... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:56

2024-01-17T16:56

2024-01-17T16:56

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россия

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в России иностранным агентом) за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Административный протокол в отношении Быкова* зарегистрирован судом 17 января", - рассказал собеседник агентства. За участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной, писателю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В суде не уточнили, о какой именно организации идет речь. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240116/knigi-1921563525.html

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

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2024

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москва, россия, общество