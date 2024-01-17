https://ria.ru/20240117/protokol-1921901854.html
На Дмитрия Быкова* составили протокол
На Дмитрия Быкова* составили протокол - РИА Новости, 17.01.2024
На Дмитрия Быкова* составили протокол
Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в России иностранным агентом) за... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:56
2024-01-17T16:56
2024-01-17T16:56
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в России иностранным агентом) за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Административный протокол в отношении Быкова* зарегистрирован судом 17 января", - рассказал собеседник агентства. За участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной, писателю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В суде не уточнили, о какой именно организации идет речь. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240116/knigi-1921563525.html
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
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москва, россия, общество
На Дмитрия Быкова* составили протокол
На Дмитрия Быкова составили протокол за участие в нежелательной организации
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан в России иностранным агентом) за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде.
"Административный протокол в отношении Быкова* зарегистрирован судом 17 января", - рассказал собеседник агентства.
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За участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной, писателю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
В суде не уточнили, о какой именно организации идет речь.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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