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В Новосибирске после прорыва трубы с кипятком пострадали тринадцать человек - РИА Новости, 17.01.2024
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19:23 17.01.2024 (обновлено: 19:38 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/proryv-1921933085.html
В Новосибирске после прорыва трубы с кипятком пострадали тринадцать человек
В Новосибирске после прорыва трубы с кипятком пострадали тринадцать человек - РИА Новости, 17.01.2024
В Новосибирске после прорыва трубы с кипятком пострадали тринадцать человек
Тринадцать человек в среду обратились за медицинской помощью в связи с аварией на теплотрассе в Новосибирске с выходом кипятка, все они получили ожоги, сообщили РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:23
2024-01-17T19:38
происшествия
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 17 янв - РИА Новости. Тринадцать человек в среду обратились за медицинской помощью в связи с аварией на теплотрассе в Новосибирске с выходом кипятка, все они получили ожоги, сообщили журналистам в минздраве Новосибирской области. "К настоящему моменту за медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших в результате коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска. У всех - термические ожоги нижних конечностей I-II степени. В ожоговый центр областной больницы госпитализированы два человека. Оба в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении. По данным Сибирской генерирующей компании, в среду в Новосибирске возник дефект на трубопроводе диаметром 700 мм по улице Петропавловской в левобережье Новосибирска. Уточняется, что поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт. В социальных сетях жителя публикуют фотографии и видео с бьющими из земли фонтанами кипятка. Температура воздуха на улице ниже 20 градусов. По данным и.о. мэра Новосибирска Олега Клемешова, приводящимся в Telegram-канале горадминистрации, в зоне отключения находится 69 многоквартирных домов, два корпуса туберкулезной больницы, подстанция скорой помощи и три образовательных учреждения. В связи с аварией в городе введен режим повышенной готовности. Директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко сообщал журналистам, что к 9 утра местного времени (05.00 мск) планируется смонтировать новый участок трубы взамен поврежденного, после чего начнется разворот системы теплоснабжения. По данным облминздрава, все медицинские организации, расположенные в левобережье Новосибирска, в связи с коммунальной аварией в Ленинском районе продолжают работу в режиме теплосбережения. Госпитализацию приостановили стационары больницы № 34 и центра охраны здоровья семьи и репродукции, а также роддом № 6. Пациентов направляют в больницы правобережья.
https://ria.ru/20240116/avariya-1921694725.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, ленинский район
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Ленинский район
В Новосибирске после прорыва трубы с кипятком пострадали тринадцать человек

В Новосибирске тринадцать человек получили ожоги из-за аварии на теплотрассе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи рядом с местом прорыва теплотрассы по улице Петропавловской в Новосибирске. 17 января 2024
Автомобиль скорой медицинской помощи рядом с местом прорыва теплотрассы по улице Петропавловской в Новосибирске. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи рядом с местом прорыва теплотрассы по улице Петропавловской в Новосибирске. 17 января 2024
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НОВОСИБИРСК, 17 янв - РИА Новости. Тринадцать человек в среду обратились за медицинской помощью в связи с аварией на теплотрассе в Новосибирске с выходом кипятка, все они получили ожоги, сообщили журналистам в минздраве Новосибирской области.
"К настоящему моменту за медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших в результате коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска. У всех - термические ожоги нижних конечностей I-II степени. В ожоговый центр областной больницы госпитализированы два человека. Оба в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
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По данным Сибирской генерирующей компании, в среду в Новосибирске возник дефект на трубопроводе диаметром 700 мм по улице Петропавловской в левобережье Новосибирска. Уточняется, что поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт. В социальных сетях жителя публикуют фотографии и видео с бьющими из земли фонтанами кипятка. Температура воздуха на улице ниже 20 градусов.
По данным и.о. мэра Новосибирска Олега Клемешова, приводящимся в Telegram-канале горадминистрации, в зоне отключения находится 69 многоквартирных домов, два корпуса туберкулезной больницы, подстанция скорой помощи и три образовательных учреждения. В связи с аварией в городе введен режим повышенной готовности.
Директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко сообщал журналистам, что к 9 утра местного времени (05.00 мск) планируется смонтировать новый участок трубы взамен поврежденного, после чего начнется разворот системы теплоснабжения.
По данным облминздрава, все медицинские организации, расположенные в левобережье Новосибирска, в связи с коммунальной аварией в Ленинском районе продолжают работу в режиме теплосбережения. Госпитализацию приостановили стационары больницы № 34 и центра охраны здоровья семьи и репродукции, а также роддом № 6. Пациентов направляют в больницы правобережья.
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