https://ria.ru/20240117/programma-1921892513.html
Путин рассказал о работе над программой стратегического развития страны
Путин рассказал о работе над программой стратегического развития страны - РИА Новости, 17.01.2024
Путин рассказал о работе над программой стратегического развития страны
Администрация и правительство России работают над программой стратегического развития страны, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:27
2024-01-17T16:27
2024-01-17T16:39
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Администрация и правительство России работают над программой стратегического развития страны, сообщил президент России Владимир Путин."Мы обсуждали часть этих вопросов, но будем обсуждать их и в ближайшем будущем. Тем более, что это должно нам помочь и в формулировании основных задач стратегического развития страны, чем сейчас администрация и правительство отчасти занимается для того, чтобы задачи перед страной были сформулированы четко, ясно, понятно и специалистам, и экспертному сообществу, и гражданам в самом широком смысле этого слова. Потому что это касается и интересует практически каждого российского гражданина", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС.
https://ria.ru/20240117/inflyatsiya-1921872943.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о работе над программой стратегического развития страны
Путин: администрация и правительство работают над стратегическим развитием РФ
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Администрация и правительство России работают над программой стратегического развития страны, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы обсуждали часть этих вопросов, но будем обсуждать их и в ближайшем будущем. Тем более, что это должно нам помочь и в формулировании основных задач стратегического развития страны, чем сейчас администрация и правительство отчасти занимается для того, чтобы задачи перед страной были сформулированы четко, ясно, понятно и специалистам, и экспертному сообществу, и гражданам в самом широком смысле этого слова. Потому что это касается и интересует практически каждого российского гражданина", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС.
Путин призвал ЦБ принять меры по снижению инфляции в России