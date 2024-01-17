https://ria.ru/20240117/programma-1921892513.html

Путин рассказал о работе над программой стратегического развития страны

Путин рассказал о работе над программой стратегического развития страны - РИА Новости, 17.01.2024

Путин рассказал о работе над программой стратегического развития страны

Администрация и правительство России работают над программой стратегического развития страны, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:27

2024-01-17T16:27

2024-01-17T16:39

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Администрация и правительство России работают над программой стратегического развития страны, сообщил президент России Владимир Путин."Мы обсуждали часть этих вопросов, но будем обсуждать их и в ближайшем будущем. Тем более, что это должно нам помочь и в формулировании основных задач стратегического развития страны, чем сейчас администрация и правительство отчасти занимается для того, чтобы задачи перед страной были сформулированы четко, ясно, понятно и специалистам, и экспертному сообществу, и гражданам в самом широком смысле этого слова. Потому что это касается и интересует практически каждого российского гражданина", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС.

https://ria.ru/20240117/inflyatsiya-1921872943.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, общество