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Путин рассказал о работе над программой стратегического развития страны - РИА Новости, 17.01.2024
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16:27 17.01.2024 (обновлено: 16:39 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/programma-1921892513.html
Путин рассказал о работе над программой стратегического развития страны
Путин рассказал о работе над программой стратегического развития страны - РИА Новости, 17.01.2024
Путин рассказал о работе над программой стратегического развития страны
Администрация и правительство России работают над программой стратегического развития страны, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:27
2024-01-17T16:39
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Администрация и правительство России работают над программой стратегического развития страны, сообщил президент России Владимир Путин."Мы обсуждали часть этих вопросов, но будем обсуждать их и в ближайшем будущем. Тем более, что это должно нам помочь и в формулировании основных задач стратегического развития страны, чем сейчас администрация и правительство отчасти занимается для того, чтобы задачи перед страной были сформулированы четко, ясно, понятно и специалистам, и экспертному сообществу, и гражданам в самом широком смысле этого слова. Потому что это касается и интересует практически каждого российского гражданина", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о работе над программой стратегического развития страны

Путин: администрация и правительство работают над стратегическим развитием РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Администрация и правительство России работают над программой стратегического развития страны, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы обсуждали часть этих вопросов, но будем обсуждать их и в ближайшем будущем. Тем более, что это должно нам помочь и в формулировании основных задач стратегического развития страны, чем сейчас администрация и правительство отчасти занимается для того, чтобы задачи перед страной были сформулированы четко, ясно, понятно и специалистам, и экспертному сообществу, и гражданам в самом широком смысле этого слова. Потому что это касается и интересует практически каждого российского гражданина", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС.
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