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Свыше 283 тысяч ростовских школьников участвовали в образовательном проекте
Свыше 283 тысяч ростовских школьников участвовали в образовательном проекте - РИА Новости, 17.01.2024
Свыше 283 тысяч ростовских школьников участвовали в образовательном проекте
Свыше 283 тысяч школьников из Ростовской области приняли участие в образовательном профориентационном проекте "Билет в будущее" за пять лет, сообщает... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:07
2024-01-17T16:07
2024-01-17T16:07
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Свыше 283 тысяч школьников из Ростовской области приняли участие в образовательном профориентационном проекте "Билет в будущее" за пять лет, сообщает правительство региона по итогам профильной конференции. Федеральный проект ранней профориентации школьников "Билет в будущее" реализуется в регионе по нацпроекту "Образование" с 2019 года. "За пять лет в нем приняли участие свыше 283 тысяч детей", - говорится в сообщении. По данным министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамары Шевченко, регион занимает лидирующие позиции по охвату учащихся 6-11-х классов мероприятиями проекта, а также по числу педагогов-навигаторов. "Одним из векторов профессионального ориентирования для школьников является педагогическое направление. Отрадно, что в рамках профпроб многие ребята проявляют интерес к профессии учителя и открывают в себе задатки будущего педагога. Молодежь – наш кадровый резерв", - отметила она. На встрече экспертное сообщество рассмотрело актуальные вопросы профориентации. Кроме того, состоялась церемония награждения педагогов-навигаторов, учителей и преподавателей образовательных организаций Ростовской области – они отмечены за активное участие в федеральном проекте "Билет в будущее". В прошлом году в реализации проекта было задействовано более 100 площадок: школьники посещали квесты, выставки, экскурсии, мастер-классы и профпробы, в современных мастерских знакомились с популярными профессиями. Также в 2023 году во всех школах региона внедрена единая модель профориентационной деятельности, разработанная Минпросвещения РФ. В ее основу заложен профориентационный минимум для школьников 6-11-х классов. Каждый четверг ребята изучают современное состояние и перспективы развития отраслей экономики, узнают о региональном и федеральном рынках труда, востребованных профессиях. Такие внеурочные занятия называются "Россия – мои горизонты", они основаны на материалах проекта "Билет в будущее".
https://ria.ru/20231208/vypechka-1914653703.html
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ростовская область, россия
Ростовская область , Ростовская область, Россия
Свыше 283 тысяч ростовских школьников участвовали в образовательном проекте
Свыше 283 тысяч ростовских школьников поучаствовали в образовательном проекте
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости.
Свыше 283 тысяч школьников из Ростовской области приняли участие в образовательном профориентационном проекте "Билет в будущее" за пять лет, сообщает правительство
региона по итогам профильной конференции.
Федеральный проект ранней профориентации школьников "Билет в будущее" реализуется в регионе по нацпроекту "Образование" с 2019 года.
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"За пять лет в нем приняли участие свыше 283 тысяч детей", - говорится в сообщении.
По данным министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамары Шевченко, регион занимает лидирующие позиции по охвату учащихся 6-11-х классов мероприятиями проекта, а также по числу педагогов-навигаторов.
"Одним из векторов профессионального ориентирования для школьников является педагогическое направление. Отрадно, что в рамках профпроб многие ребята проявляют интерес к профессии учителя и открывают в себе задатки будущего педагога. Молодежь – наш кадровый резерв", - отметила она.
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На встрече экспертное сообщество рассмотрело актуальные вопросы профориентации. Кроме того, состоялась церемония награждения педагогов-навигаторов, учителей и преподавателей образовательных организаций Ростовской области – они отмечены за активное участие в федеральном проекте "Билет в будущее".
В прошлом году в реализации проекта было задействовано более 100 площадок: школьники посещали квесты, выставки, экскурсии, мастер-классы и профпробы, в современных мастерских знакомились с популярными профессиями. Также в 2023 году во всех школах региона внедрена единая модель профориентационной деятельности, разработанная Минпросвещения РФ
. В ее основу заложен профориентационный минимум для школьников 6-11-х классов.
Каждый четверг ребята изучают современное состояние и перспективы развития отраслей экономики, узнают о региональном и федеральном рынках труда, востребованных профессиях. Такие внеурочные занятия называются "Россия – мои горизонты", они основаны на материалах проекта "Билет в будущее".
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