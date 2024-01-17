https://ria.ru/20240117/problemy-1921758597.html

Байден рискует столкнуться с новыми проблемами из-за Украины, заявили в США

Байден рискует столкнуться с новыми проблемами из-за Украины, заявили в США - РИА Новости, 17.01.2024

Байден рискует столкнуться с новыми проблемами из-за Украины, заявили в США

Президент США Джо Байден может столкнуться с дополнительными проблемами в преддверии ноябрьских выборов из-за поддержки Украины, заявил РИА Новости американский РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T03:24

2024-01-17T03:24

2024-01-17T03:24

украина

сша

джо байден

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Джо Байден может столкнуться с дополнительными проблемами в преддверии ноябрьских выборов из-за поддержки Украины, заявил РИА Новости американский правозащитник Фил Уилайто. "Что касается президентских выборов, то финансирование войны на Украине со стороны США является еще одной причиной, почему у Байдена могут возникнуть политические проблемы", - сказал Уилайто, являющийся основателем правозащитной организации "Защитники свободы, справедливости и равенства в Вирджинии". Он напомнил, что, согласно недавним опросам, большинство избирателей поддерживают конгресс США в нежелании разрешать дальнейшее финансирование Украины, тогда как в феврале 2022 года, когда Россия только начала военную операцию, более двух третей американцев высказывались за дополнительную поддержку Киева. "С тех пор это поддержка только сокращалась", - добавил правозащитник. Уилайто, который также является координатором Кампании солидарности с Одессой, отметил, что конфликт идет не так, как того хотелось бы Украине, и ожидавшееся летом наступление не достигло поставленных целей. "Теперь, с наступлением зимы, перспективы становятся более туманными", - указал он. Правозащитник сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с войной во Вьетнаме. "Народ в США относительно серьезно поддерживал затяжную войну там до 1968 года, когда многие американцы поняли, что победа маловероятна", - напомнил он. По словам Уилайто, большинство американцев не так уж много знают об Украине или России, но зато они прекрасно понимают, что устали от бесконечных войн. "Пока США отправляют только деньги, но не солдат, это остается для американцев еще одним неудобным моментом, который, однако, не затрагивает их напрямую. Тем не менее они теперь меньше поддерживают идею бесконечной отправки денег на Украину", - сказал он. Еще один американский правозащитник, Рик Стерлинг из Объединенной национальной антивоенной коалиции, подчеркнул, что все больше американцев скептически относятся к заявлениям о моральности поддержки США Украины. Он уверен, что такие настроения усилились после начала конфликта в Газе, который, по его словам, является израильским геноцидом в отношении палестинцев. "Популярность Байдена падает, и в определенных кругах его уже называют "геноцидным Джо". Многие американцы не понимают, почему США направляют так много денег иностранным правительствам, когда собственная инфраструктура приходит в упадок", - сказал он. Стерлинг подчеркнул, что, согласно недавним опросам, больше половины американцев считают, что Вашингтон делает "слишком много" для поддержки Украины. Опросы, в частности, исследовательского центра Пью, показали, что около половины американцев разочарованы политикой Байдена в отношении конфликта на Украине. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что помощь США Киеву прекращена до одобрения конгрессом запроса на новые средства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921755574.html

https://ria.ru/20240117/blinken-1921749322.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, джо байден, в мире