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В Ульяновской области спасатели помогли пенсионерке и семье в пробке

В Ульяновской области спасатели помогли пенсионерке и семье в пробке - РИА Новости, 17.01.2024

В Ульяновской области спасатели помогли пенсионерке и семье в пробке

Сотрудники МЧС России оказали помощь пенсионерке и семье с двумя детьми, которые оказались в двухкилометровом заторе на федеральной автодороге Р-241 в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:20

2024-01-17T14:20

2024-01-17T15:32

хорошие новости

происшествия

ульяновская область

мирный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сотрудники МЧС России оказали помощь пенсионерке и семье с двумя детьми, которые оказались в двухкилометровом заторе на федеральной автодороге Р-241 в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Спасатели МЧС при объезде затора оказали помощь 83-летней пенсионерке. У пожилой женщины поднялось давление, но таблеток под рукой не оказалось. Сотрудники доставили нужные лекарства и передали женщине", — сказал собеседник агентства. По его словам, помощь также потребовалась семье с двумя детьми, которые замерзли из-за долгого нахождения на трассе."Маму с детьми незамедлительно передали медикам скорой помощи, которые доставили их в медучреждение. Их здоровью ничего не угрожает", — отметили в пресс-службе.Уточняется, что на 223-м километре трассы возле населенного пункта Мирный Чердаклинского района продолжает работать подвижный пункт обогрева, где можно выпить горячий чай и зарядить мобильный телефон.Ранее в среду управление МЧС по региону сообщило, что на участке трассы Р-241 в Ульяновской области образовался затор: водитель фуры из-за непогоды не справился с управлением и перекрыл движение другим. Всего в пробке находится около 30 грузовых и легковых транспортных средств. Местная прокуратура начала проверку после обращений за помощью автомобилистов, которые там застряли.

https://ria.ru/20240111/uchastkovyy-1920758117.html

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происшествия, ульяновская область, мирный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия