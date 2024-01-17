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В Ульяновской области спасатели помогли пенсионерке и семье в пробке
В Ульяновской области спасатели помогли пенсионерке и семье в пробке - РИА Новости, 17.01.2024
В Ульяновской области спасатели помогли пенсионерке и семье в пробке
Сотрудники МЧС России оказали помощь пенсионерке и семье с двумя детьми, которые оказались в двухкилометровом заторе на федеральной автодороге Р-241 в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:20
2024-01-17T14:20
2024-01-17T15:32
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сотрудники МЧС России оказали помощь пенсионерке и семье с двумя детьми, которые оказались в двухкилометровом заторе на федеральной автодороге Р-241 в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Спасатели МЧС при объезде затора оказали помощь 83-летней пенсионерке. У пожилой женщины поднялось давление, но таблеток под рукой не оказалось. Сотрудники доставили нужные лекарства и передали женщине", — сказал собеседник агентства. По его словам, помощь также потребовалась семье с двумя детьми, которые замерзли из-за долгого нахождения на трассе."Маму с детьми незамедлительно передали медикам скорой помощи, которые доставили их в медучреждение. Их здоровью ничего не угрожает", — отметили в пресс-службе.Уточняется, что на 223-м километре трассы возле населенного пункта Мирный Чердаклинского района продолжает работать подвижный пункт обогрева, где можно выпить горячий чай и зарядить мобильный телефон.Ранее в среду управление МЧС по региону сообщило, что на участке трассы Р-241 в Ульяновской области образовался затор: водитель фуры из-за непогоды не справился с управлением и перекрыл движение другим. Всего в пробке находится около 30 грузовых и легковых транспортных средств. Местная прокуратура начала проверку после обращений за помощью автомобилистов, которые там застряли.
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происшествия, ульяновская область, мирный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Хорошие новости, Происшествия, Ульяновская область, Мирный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ульяновской области спасатели помогли пенсионерке и семье в пробке
МЧС помогло пенсионерке и семье, застрявшим на трассе в Ульяновской области
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сотрудники МЧС России оказали помощь пенсионерке и семье с двумя детьми, которые оказались в двухкилометровом заторе на федеральной автодороге Р-241 в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Спасатели МЧС при объезде затора оказали помощь 83-летней пенсионерке. У пожилой женщины поднялось давление, но таблеток под рукой не оказалось. Сотрудники доставили нужные лекарства и передали женщине", — сказал собеседник агентства.
По его словам, помощь также потребовалась семье с двумя детьми, которые замерзли из-за долгого нахождения на трассе.
"Маму с детьми незамедлительно передали медикам скорой помощи, которые доставили их в медучреждение. Их здоровью ничего не угрожает", — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что на 223-м километре трассы возле населенного пункта Мирный
Чердаклинского района продолжает работать подвижный пункт обогрева, где можно выпить горячий чай и зарядить мобильный телефон.
Ранее в среду управление МЧС по региону сообщило, что на участке трассы Р-241 в Ульяновской области образовался затор: водитель фуры из-за непогоды не справился с управлением и перекрыл движение другим. Всего в пробке находится около 30 грузовых и легковых транспортных средств. Местная прокуратура начала проверку после обращений за помощью автомобилистов, которые там застряли.
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