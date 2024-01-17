https://ria.ru/20240117/prigovor-1921825387.html
Военный суд признал законным заочный приговор полковнику ФСБ Сенину
Военный суд признал законным заочный приговор полковнику ФСБ Сенину - РИА Новости, 17.01.2024
Военный суд признал законным заочный приговор полковнику ФСБ Сенину
Второй западный окружной военный суд признал законным заочный приговор полковнику ФСБ Дмитрию Сенину за посредничество при передаче бывшему полковнику МВД... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:31
2024-01-17T12:31
2024-01-17T12:31
россия
дмитрий сенин
дмитрий захарченко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным заочный приговор полковнику ФСБ Дмитрию Сенину за посредничество при передаче бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко взятки в виде дисконтной карты в ресторан, сообщил РИА Новости адвокат Николай Кулик. "Приговор оставлен без изменения. Будем дальше обжаловать", - сказал он, отметив, что защита намерена добиться отмены приговора и оправдания Сенина. В октябре прошлого года 235-й гарнизонный военный суд заочно приговорил Сенина к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его звания полковника запаса. Следствие считает его участником сговора с бывшим врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрием Захарченко. По версии следствия, Сенин был посредником при передаче последнему скидочной карточки в ресторан La Mare. По итогам двух приговоров Захарченко отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима. Найденные у него в квартире почти 9 миллиардов рублей в валюте изъяты в казну. Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Сенина и его близких, которое прокуратура оценила в 380 миллионов рублей. Всего по иску проходило более 15 соответчиков. Среди изъятого имущества 20 квартир, около пяти земельных участков, пять автомобилей стоимостью от 2,8 до 6,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240112/arestovan-1920939807.html
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россия, дмитрий сенин, дмитрий захарченко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф
Россия, Дмитрий Сенин, Дмитрий Захарченко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ
Военный суд признал законным заочный приговор полковнику ФСБ Сенину
Суд утвердил заочный приговор экс-сотруднику ФСБ за передачу взятки Захарченко
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным заочный приговор полковнику ФСБ Дмитрию Сенину за посредничество при передаче бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко взятки в виде дисконтной карты в ресторан, сообщил РИА Новости адвокат Николай Кулик.
"Приговор оставлен без изменения. Будем дальше обжаловать", - сказал он, отметив, что защита намерена добиться отмены приговора и оправдания Сенина.
Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве
В октябре прошлого года 235-й гарнизонный военный суд заочно приговорил Сенина к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его звания полковника запаса.
Следствие считает его участником сговора с бывшим врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК
) МВД России
Дмитрием Захарченко. По версии следствия, Сенин был посредником при передаче последнему скидочной карточки в ресторан La Mare.
По итогам двух приговоров Захарченко отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима. Найденные у него в квартире почти 9 миллиардов рублей в валюте изъяты в казну.
Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры
РФ обратил в доход государства имущество Сенина и его близких, которое прокуратура оценила в 380 миллионов рублей. Всего по иску проходило более 15 соответчиков. Среди изъятого имущества 20 квартир, около пяти земельных участков, пять автомобилей стоимостью от 2,8 до 6,1 миллиона рублей.
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