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Поставки российской нефти не пострадали из-за атак хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2024
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01:48 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/postavki-1921754586.html
Поставки российской нефти не пострадали из-за атак хуситов, пишут СМИ
Поставки российской нефти не пострадали из-за атак хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2024
Поставки российской нефти не пострадали из-за атак хуситов, пишут СМИ
Морские поставки российской нефти не пострадали из-за участившихся атак в Красном море со стороны правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:48
2024-01-17T01:48
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Морские поставки российской нефти не пострадали из-за участившихся атак в Красном море со стороны правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщает Bloomberg. "Морские поставки Россией сырой нефти не были затронуты атаками на судоходство в южной части Красного моря", - говорится в публикации. Согласно аналитическим данным агентства, через Красное море продолжает проходить вся российская нефть, предназначенная для азиатских покупателей, несмотря на нападения на торговые суда со стороны хуситов. Как отмечает агентство, танкеры, перевозящие российскую нефть, с меньшей долей вероятности могут стать объектом атак на суда. Согласно собранным агентством аналитическим данным, средний объем поставок российской сырой нефти за последние четыре недели до 14 января составил 3,43 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 94 тысячи баррелей в сутки по сравнению с четырехнедельным периодом по 7 января. На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. Министерство транспорта США рекомендовало американским торговым судам держаться в стороне от части судоходных путей Красного моря из-за угрозы атак со стороны хуситов.
https://ria.ru/20240116/khusity-1921736498.html
https://ria.ru/20240117/bpla-1921754215.html
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в мире, сша, красное море, йемен, военная операция сша и британии в йемене, россия
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Поставки российской нефти не пострадали из-за атак хуситов, пишут СМИ

Bloomberg: морские поставки российской нефти не пострадали из-за атак хуситов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТанкеры
Танкеры - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Морские поставки российской нефти не пострадали из-за участившихся атак в Красном море со стороны правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщает Bloomberg.
«
"Морские поставки Россией сырой нефти не были затронуты атаками на судоходство в южной части Красного моря", - говорится в публикации.
Согласно аналитическим данным агентства, через Красное море продолжает проходить вся российская нефть, предназначенная для азиатских покупателей, несмотря на нападения на торговые суда со стороны хуситов.
Как отмечает агентство, танкеры, перевозящие российскую нефть, с меньшей долей вероятности могут стать объектом атак на суда. Согласно собранным агентством аналитическим данным, средний объем поставок российской сырой нефти за последние четыре недели до 14 января составил 3,43 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 94 тысячи баррелей в сутки по сравнению с четырехнедельным периодом по 7 января.
Красное море - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Хуситы в Йемене подтвердили нападение на сухогруз в Красном море
Вчера, 21:39
На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. Министерство транспорта США рекомендовало американским торговым судам держаться в стороне от части судоходных путей Красного моря из-за угрозы атак со стороны хуситов.
Корабль ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Британские ВМС сообщили о неизвестном беспилотнике у побережья Йемена
01:28
 
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