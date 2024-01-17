https://ria.ru/20240117/pomosch-1921932212.html

Германия сократит военную помощь Украине

Германия сократит военную помощь Украине - РИА Новости, 17.01.2024

Германия сократит военную помощь Украине

Украина в этом году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней, но это все еще в восемь раз превышает расходы немецкого правительства на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:19

2024-01-17T19:19

2024-01-17T19:19

специальная военная операция на украине

германия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921930236_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_e228d18b6f5544c32207215ee477124a.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украина в этом году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней, но это все еще в восемь раз превышает расходы немецкого правительства на субсидии, против сокращения которых протестуют фермеры в стране, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных. Кабмин ФРГ накануне заявил, что в 2024 году окажет Украине военную помощь на сумму в более чем 7 миллиардов евро. По объемам выделенной Украине помощи с момента начала специальной военной операции Германия занимает второе место. Однако, по данным Кильского института мировой экономики, по итогам 2023 года немецкое правительство пообещало Украине помощь как минимум на 11,8 миллиарда евро. Таким образом, новое обязательство Германии на 40% меньше прошлогоднего объема. В то же время это в 7,8 раза больше 900 миллионов евро, которые немецкое правительство тратило на субсидии фермерам на дизельное топливо и сельскохозяйственную технику. С учетом планов по сокращению субсидий на 40% в этом году, превышение составляет почти 13 раз. Протесты фермеров в Германии проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций сельского хозяйства и глав парламентских фракций в бундестаге. На текущий момент правительство не смогло предложить фермерам компромисс по отменяемым ввиду бюджетного кризиса субсидиям на дизельное топливо, лишь предложив их поэтапную отмену.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921810815.html

https://ria.ru/20240117/kiev-1921792255.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, украина