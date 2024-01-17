https://ria.ru/20240117/pomosch-1921932212.html
Германия сократит военную помощь Украине
Германия сократит военную помощь Украине - РИА Новости, 17.01.2024
Германия сократит военную помощь Украине
Украина в этом году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней, но это все еще в восемь раз превышает расходы немецкого правительства на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:19
2024-01-17T19:19
2024-01-17T19:19
специальная военная операция на украине
германия
украина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украина в этом году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней, но это все еще в восемь раз превышает расходы немецкого правительства на субсидии, против сокращения которых протестуют фермеры в стране, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных. Кабмин ФРГ накануне заявил, что в 2024 году окажет Украине военную помощь на сумму в более чем 7 миллиардов евро. По объемам выделенной Украине помощи с момента начала специальной военной операции Германия занимает второе место. Однако, по данным Кильского института мировой экономики, по итогам 2023 года немецкое правительство пообещало Украине помощь как минимум на 11,8 миллиарда евро. Таким образом, новое обязательство Германии на 40% меньше прошлогоднего объема. В то же время это в 7,8 раза больше 900 миллионов евро, которые немецкое правительство тратило на субсидии фермерам на дизельное топливо и сельскохозяйственную технику. С учетом планов по сокращению субсидий на 40% в этом году, превышение составляет почти 13 раз. Протесты фермеров в Германии проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций сельского хозяйства и глав парламентских фракций в бундестаге. На текущий момент правительство не смогло предложить фермерам компромисс по отменяемым ввиду бюджетного кризиса субсидиям на дизельное топливо, лишь предложив их поэтапную отмену.
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германия, украина
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина
Германия сократит военную помощь Украине
Германия в 2024 году сократит военную помощь Украине на 40%
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украина в этом году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней, но это все еще в восемь раз превышает расходы немецкого правительства на субсидии, против сокращения которых протестуют фермеры в стране, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.
Кабмин ФРГ накануне заявил, что в 2024 году окажет Украине военную помощь на сумму в более чем 7 миллиардов евро. По объемам выделенной Украине помощи с момента начала специальной военной операции Германия занимает второе место.
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Однако, по данным Кильского института мировой экономики, по итогам 2023 года немецкое правительство пообещало Украине помощь как минимум на 11,8 миллиарда евро. Таким образом, новое обязательство Германии на 40% меньше прошлогоднего объема.
В то же время это в 7,8 раза больше 900 миллионов евро, которые немецкое правительство тратило на субсидии фермерам на дизельное топливо и сельскохозяйственную технику. С учетом планов по сокращению субсидий на 40% в этом году, превышение составляет почти 13 раз.
Протесты фермеров в Германии проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций сельского хозяйства и глав парламентских фракций в бундестаге. На текущий момент правительство не смогло предложить фермерам компромисс по отменяемым ввиду бюджетного кризиса субсидиям на дизельное топливо, лишь предложив их поэтапную отмену.
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