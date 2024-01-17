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"Идут на войну". В Польше заявили о подготовке к новому конфликту - РИА Новости, 17.01.2024
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04:15 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/polsha-1921760386.html
"Идут на войну". В Польше заявили о подготовке к новому конфликту
"Идут на войну". В Польше заявили о подготовке к новому конфликту - РИА Новости, 17.01.2024
"Идут на войну". В Польше заявили о подготовке к новому конфликту
Польша многократно наращивает производство вооружения из-за страха эскалации украинского конфликта, пишет обозреватель Rzeczpospolita Збигнев Лентович. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T04:15
2024-01-17T04:15
в мире
польша
нато
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Польша многократно наращивает производство вооружения из-за страха эскалации украинского конфликта, пишет обозреватель Rzeczpospolita Збигнев Лентович."Польские заводы отправляются на войну. Производство идет полным ходом", — заявил автор.Обозреватель отметил, что даже недавно модернизированные предприятия собираются увеличить производственные объемы, так как их мощности перестали соответствовать требованиям. Так, например, завод "Сталева Воля", специализирующийся на изготовлении артиллерийских орудий, вскоре начнет собирать БМП и бронированные автомобили. Глава предприятия Ян Шведо отметил, что правительство дало два года на удвоение выпуска продукции, хотя только недавно в завод вложили несколько десятков миллионов злотых для поднятия производственных мощностей.Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что республика готова разместить немецкие войска на своей территории для усиления восточного фланга НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, польша, нато
В мире, Польша, НАТО
"Идут на войну". В Польше заявили о подготовке к новому конфликту

RP: Польша наращивает производство вооружения из-за конфликта на Украине

© Фото : @mon_gov_pl/TwitterГраница Польши и Белоруссии
Граница Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : @mon_gov_pl/Twitter
Граница Польши и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Польша многократно наращивает производство вооружения из-за страха эскалации украинского конфликта, пишет обозреватель Rzeczpospolita Збигнев Лентович.
«
"Польские заводы отправляются на войну. Производство идет полным ходом", — заявил автор.
Обозреватель отметил, что даже недавно модернизированные предприятия собираются увеличить производственные объемы, так как их мощности перестали соответствовать требованиям. Так, например, завод "Сталева Воля", специализирующийся на изготовлении артиллерийских орудий, вскоре начнет собирать БМП и бронированные автомобили.
Глава предприятия Ян Шведо отметил, что правительство дало два года на удвоение выпуска продукции, хотя только недавно в завод вложили несколько десятков миллионов злотых для поднятия производственных мощностей.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что республика готова разместить немецкие войска на своей территории для усиления восточного фланга НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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