https://ria.ru/20240117/platezhi-1921918520.html

Несколько турецких банков запретили переводы из России из-за санкций

Несколько турецких банков запретили переводы из России из-за санкций - РИА Новости, 17.01.2024

Несколько турецких банков запретили переводы из России из-за санкций

Посольство и торгпредство России ведут переговоры с турецкими властями после отказа нескольких местных банков осуществлять платежи из-за западных санкций,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:02

2024-01-17T18:02

2024-01-17T19:16

турция

россия

экономика

алексей ерхов

санкции в отношении россии

ибрагим калын

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АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Посольство и торгпредство России ведут переговоры с турецкими властями после отказа нескольких местных банков осуществлять платежи из-за западных санкций, сообщил РИА Новости глава дипмиссии в Анкаре Алексей Ерхов."Посольство и торговое представительство осуществляют интенсивные контакты с компетентными турецкими властями в связи с отказом ряда турецких банков осуществлять платежи в интересах российских хозяйствующих субъектов. При этом некоторые банковские учреждения прямо ссылаются на западные санкции, решение об ужесточении которых было принято в конце декабря прошлого года", — заявил он, комментируя информацию о сложностях с платежами из России.Дипломат выразил надежду, что стороны найдут решение, которое удовлетворит турецких экспортеров, продающих товары, не подпадающие под ограничения, и их российских партнеров.Как рассказал в начале недели РИА Новости источник в одном из госбанков страны в Анкаре, проблема с финансовыми операциями турецких экспортеров с партнерами из России присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию из-за западных санкций. Собеседник агентства отметил, что решение могут найти до конца недели. При этом он добавил, что банковский сектор страны не получал доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских ограничений.В МИД Турции подчеркивали, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Бывший официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын заявлял, что если республика введет ограничения в отношении Москвы, то они сыграют прежде всего против самой Анкары.

https://ria.ru/20240117/turtsiya-1921785090.html

https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html

турция

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, россия, экономика, алексей ерхов, санкции в отношении россии, ибрагим калын