Несколько турецких банков запретили переводы из России из-за санкций
Ерхов: посольство рассчитывает решить вопрос с банковскими платежами в Турции
Вид на Анкару. Архивное фото
АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Посольство и торгпредство России ведут переговоры с турецкими властями после отказа нескольких местных банков осуществлять платежи из-за западных санкций, сообщил РИА Новости глава дипмиссии в Анкаре Алексей Ерхов.
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"Посольство и торговое представительство осуществляют интенсивные контакты с компетентными турецкими властями в связи с отказом ряда турецких банков осуществлять платежи в интересах российских хозяйствующих субъектов. При этом некоторые банковские учреждения прямо ссылаются на западные санкции, решение об ужесточении которых было принято в конце декабря прошлого года", — заявил он, комментируя информацию о сложностях с платежами из России.
Во вторник местное издание Ekonomim сообщило, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков осуществлять денежные переводы из России. По сведениям газеты, они почти прекратились с 1 января, экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли. Министерство торговли начало изучать этот вопрос.
Дипломат выразил надежду, что стороны найдут решение, которое удовлетворит турецких экспортеров, продающих товары, не подпадающие под ограничения, и их российских партнеров.
Как рассказал в начале недели РИА Новости источник в одном из госбанков страны в Анкаре, проблема с финансовыми операциями турецких экспортеров с партнерами из России присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию из-за западных санкций. Собеседник агентства отметил, что решение могут найти до конца недели. При этом он добавил, что банковский сектор страны не получал доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских ограничений.
В МИД Турции подчеркивали, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Бывший официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын заявлял, что если республика введет ограничения в отношении Москвы, то они сыграют прежде всего против самой Анкары.