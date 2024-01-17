https://ria.ru/20240117/perm-1921782481.html
В Пермском крае женщина разгромила супермаркет
В Пермском крае женщина разгромила супермаркет - РИА Новости, 17.01.2024
В Пермском крае женщина разгромила супермаркет
Посетительница разгромила супермаркет в Пермском крае, проводится проверка, женщина передана медикам, сообщили РИА Новости в краевом МВД. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:50
2024-01-17T09:50
2024-01-17T09:50
происшествия
пермский край
верещагино
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ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Посетительница разгромила супермаркет в Пермском крае, проводится проверка, женщина передана медикам, сообщили РИА Новости в краевом МВД. Ранее в местных соцсетях распространились фото и видео, на которых женщина устраивает погром в супермаркете: опрокидывает стойки с товарами, пинает стены и прилавки, сбрасывает с полок упаковки с продуктами, бьет стеклянные бутылки - в результате пол в торговом зале заливает красным вином. В публикации утверждается, что инцидент произошел в местной "Пятерочке". В полиции пояснили, что сигнал о неадекватно ведущей себя посетительнице, которая портит товары, поступил из сетевого магазина города Верещагино. "На место прибыли сотрудники полиции, женщину доставили в отдел полиции. По факту повреждения имущества зарегистрирован материал проверки", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что правоохранители передали женщину медработникам.
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происшествия, пермский край, верещагино
Происшествия, Пермский край, Верещагино
В Пермском крае женщина разгромила супермаркет
В Пермском крае женщина разгромила супермаркет, проводится проверка
ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Посетительница разгромила супермаркет в Пермском крае, проводится проверка, женщина передана медикам, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
Ранее в местных соцсетях распространились фото и видео, на которых женщина устраивает погром в супермаркете: опрокидывает стойки с товарами, пинает стены и прилавки, сбрасывает с полок упаковки с продуктами, бьет стеклянные бутылки - в результате пол в торговом зале заливает красным вином. В публикации утверждается, что инцидент произошел в местной "Пятерочке".
В полиции пояснили, что сигнал о неадекватно ведущей себя посетительнице, которая портит товары, поступил из сетевого магазина города Верещагино.
"На место прибыли сотрудники полиции, женщину доставили в отдел полиции. По факту повреждения имущества зарегистрирован материал проверки", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что правоохранители передали женщину медработникам.
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