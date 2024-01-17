https://ria.ru/20240117/peregovory-1921912766.html

Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры

Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры - РИА Новости, 17.01.2024

Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры

Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор, иранский министр Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:38

2024-01-17T17:38

2024-01-17T18:07

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пакистан

иран

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор, иранский министр Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил надежду на продолжение сотрудничества и контактов, а также подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде."Министр иностранных дел нашей страны в этом разговоре, выразив удовлетворение дружественными отношениями двух стран, подчеркнул важность продолжения сотрудничества и тесных связей официальных лиц двух стран в различных сферах. Амир Абдоллахиан подчеркнул уважение Исламской республики Иран к суверенитету и территориальной целостности дружественной, братской и соседней страны Пакистана", - говорится в заявлении иранского МИД, опубликованном в Telegram-канале.Главы МИД обеих стран в разговоре признали, что безопасность Ирана и Пакистана взаимосвязаны.Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ходе иранской операции не подвергся нападению ни один гражданин Пакистана, она была направлена только против террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая, по заявлению Тегерана, неоднократно угрожала безопасности Ирана и ранее брала на себя ответственность за террористические акты в Иране.

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в мире, пакистан, иран