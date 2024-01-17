https://ria.ru/20240117/peregovory-1921912766.html
Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры
Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры - РИА Новости, 17.01.2024
Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры
Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор, иранский министр Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:38
2024-01-17T17:38
2024-01-17T18:07
в мире
пакистан
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор, иранский министр Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил надежду на продолжение сотрудничества и контактов, а также подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде."Министр иностранных дел нашей страны в этом разговоре, выразив удовлетворение дружественными отношениями двух стран, подчеркнул важность продолжения сотрудничества и тесных связей официальных лиц двух стран в различных сферах. Амир Абдоллахиан подчеркнул уважение Исламской республики Иран к суверенитету и территориальной целостности дружественной, братской и соседней страны Пакистана", - говорится в заявлении иранского МИД, опубликованном в Telegram-канале.Главы МИД обеих стран в разговоре признали, что безопасность Ирана и Пакистана взаимосвязаны.Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ходе иранской операции не подвергся нападению ни один гражданин Пакистана, она была направлена только против террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая, по заявлению Тегерана, неоднократно угрожала безопасности Ирана и ранее брала на себя ответственность за террористические акты в Иране.
https://ria.ru/20240117/udary-1921906743.html
пакистан
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, иран
Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры
Глава МИД Ирана выразил надежду на продолжение сотрудничества с Пакистаном
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор, иранский министр Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил надежду на продолжение сотрудничества и контактов, а также подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.
Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции
заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан
. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
"Министр иностранных дел нашей страны в этом разговоре, выразив удовлетворение дружественными отношениями двух стран, подчеркнул важность продолжения сотрудничества и тесных связей официальных лиц двух стран в различных сферах. Амир Абдоллахиан подчеркнул уважение Исламской республики Иран к суверенитету и территориальной целостности дружественной, братской и соседней страны Пакистана", - говорится в заявлении иранского МИД, опубликованном в Telegram-канале.
Главы МИД обеих стран в разговоре признали, что безопасность Ирана и Пакистана взаимосвязаны.
Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ходе иранской операции не подвергся нападению ни один гражданин Пакистана, она была направлена только против террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая, по заявлению Тегерана, неоднократно угрожала безопасности Ирана и ранее брала на себя ответственность за террористические акты в Иране.
Эксперт прокомментировал удары Ирана по группировке в Пакистане