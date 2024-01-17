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Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры - РИА Новости, 17.01.2024
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17:38 17.01.2024 (обновлено: 18:07 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/peregovory-1921912766.html
Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры
Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры - РИА Новости, 17.01.2024
Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры
Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор, иранский министр Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:38
2024-01-17T18:07
в мире
пакистан
иран
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор, иранский министр Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил надежду на продолжение сотрудничества и контактов, а также подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде."Министр иностранных дел нашей страны в этом разговоре, выразив удовлетворение дружественными отношениями двух стран, подчеркнул важность продолжения сотрудничества и тесных связей официальных лиц двух стран в различных сферах. Амир Абдоллахиан подчеркнул уважение Исламской республики Иран к суверенитету и территориальной целостности дружественной, братской и соседней страны Пакистана", - говорится в заявлении иранского МИД, опубликованном в Telegram-канале.Главы МИД обеих стран в разговоре признали, что безопасность Ирана и Пакистана взаимосвязаны.Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ходе иранской операции не подвергся нападению ни один гражданин Пакистана, она была направлена только против террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая, по заявлению Тегерана, неоднократно угрожала безопасности Ирана и ранее брала на себя ответственность за террористические акты в Иране.
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в мире, пакистан, иран
В мире, Пакистан, Иран
Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры

Глава МИД Ирана выразил надежду на продолжение сотрудничества с Пакистаном

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор, иранский министр Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил надежду на продолжение сотрудничества и контактов, а также подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.
Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
"Министр иностранных дел нашей страны в этом разговоре, выразив удовлетворение дружественными отношениями двух стран, подчеркнул важность продолжения сотрудничества и тесных связей официальных лиц двух стран в различных сферах. Амир Абдоллахиан подчеркнул уважение Исламской республики Иран к суверенитету и территориальной целостности дружественной, братской и соседней страны Пакистана", - говорится в заявлении иранского МИД, опубликованном в Telegram-канале.
Главы МИД обеих стран в разговоре признали, что безопасность Ирана и Пакистана взаимосвязаны.
Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ходе иранской операции не подвергся нападению ни один гражданин Пакистана, она была направлена только против террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая, по заявлению Тегерана, неоднократно угрожала безопасности Ирана и ранее брала на себя ответственность за террористические акты в Иране.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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