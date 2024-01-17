https://ria.ru/20240117/pamyatnik-1921847656.html

В Болгарии прошла акция защитников памятника "Алеше"

В Болгарии прошла акция защитников памятника "Алеше" - РИА Новости, 17.01.2024

В Болгарии прошла акция защитников памятника "Алеше"

Акция протеста под лозунгом спасения памятника советскому солдату-освободителю, известному как "Алеша" состоялась в среду утром в болгарском Пловдиве, сообщает... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:45

2024-01-17T13:45

2024-01-17T14:02

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Акция протеста под лозунгом спасения памятника советскому солдату-освободителю, известному как "Алеша" состоялась в среду утром в болгарском Пловдиве, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Неделю назад в муниципальный совет Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника "Алеше" в Музей коммунистического искусства. Протест был организован активистами Социалистической партии (БСП). "Памятник является символом антифашистской борьбы, такие символы есть в Европе и в США. Это люди, которые отдали свои жизни за то, чтобы мир сегодня был свободным", - сказал журналистам депутат городского совета от социалистов Константин Палазов. На протестную акцию также пришел депутат Владимир Славенски из партии "Демократы за сильную Болгарию", который внес предложение о переносе памятника. Он объяснил свою инициативу тем, что памятник символизирует оккупацию Болгарии. Его слова были встречены собравшимися с недовольством. Предполагалось, что городской совет обсудит предложение о переносе памятнику уже в эту среду, 17 января. Однако затем было решено, что сначала инициатива будет изучена заместителями мэра Пловдива по строительству и финансам, которые дадут экспертную оценку проекта с точки зрения стоимости и логистики. В администрации также оценят финансовую составляющую инициативы о проведении референдума по сохранению памятника. Мэр Пловдива Костадин Димитров заявил, что в качестве представителя исполнительной власти выполнит любое решение городского совета. По его мнению, вопрос о памятнике не является актуальным и занимает пятое-шестое место среди общегородских проблем. Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.

https://ria.ru/20240116/pamyatnik-1921654703.html

https://ria.ru/20240116/estoniya-1921624274.html

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