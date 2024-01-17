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Памфилова рассказала об отсутствии жалоб на СМИ от кандидатов - РИА Новости, 17.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:57 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/pamfilova-1921832049.html
Памфилова рассказала об отсутствии жалоб на СМИ от кандидатов
Памфилова рассказала об отсутствии жалоб на СМИ от кандидатов - РИА Новости, 17.01.2024
Памфилова рассказала об отсутствии жалоб на СМИ от кандидатов
ЦИК России на данный момент не получал ни одной жалобы на СМИ от кандидатов, участвующих в избирательной кампании по выборам президента РФ, заявила глава... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:57
2024-01-17T12:57
выборы президента россии — 2024
политика
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элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ЦИК России на данный момент не получал ни одной жалобы на СМИ от кандидатов, участвующих в избирательной кампании по выборам президента РФ, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "На данный момент в ЦИК не пришло пока ни одной жалобы на крупные федеральные телеканалы, прежде всего от кандидатов, от выдвинувших их партий. То есть жалоб нет. Хотелось бы, чтобы так было и дальше, давайте вместе поработаем добросовестно, честно, объективно для наших избирателей", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Памфилова рассказала об отсутствии жалоб на СМИ от кандидатов

Памфилова заявила об отсутствии жалоб на СМИ от кандидатов и партий

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит в информационном центре ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит в информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит в информационном центре ЦИК России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ЦИК России на данный момент не получал ни одной жалобы на СМИ от кандидатов, участвующих в избирательной кампании по выборам президента РФ, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«
"На данный момент в ЦИК не пришло пока ни одной жалобы на крупные федеральные телеканалы, прежде всего от кандидатов, от выдвинувших их партий. То есть жалоб нет. Хотелось бы, чтобы так было и дальше, давайте вместе поработаем добросовестно, честно, объективно для наших избирателей", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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