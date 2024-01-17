Памфилова рассказала об отсутствии жалоб на СМИ от кандидатов
Памфилова заявила об отсутствии жалоб на СМИ от кандидатов и партий
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит в информационном центре ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит в информационном центре ЦИК России. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ЦИК России на данный момент не получал ни одной жалобы на СМИ от кандидатов, участвующих в избирательной кампании по выборам президента РФ, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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"На данный момент в ЦИК не пришло пока ни одной жалобы на крупные федеральные телеканалы, прежде всего от кандидатов, от выдвинувших их партий. То есть жалоб нет. Хотелось бы, чтобы так было и дальше, давайте вместе поработаем добросовестно, честно, объективно для наших избирателей", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.