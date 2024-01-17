https://ria.ru/20240117/pamfilova-1921832049.html

Памфилова рассказала об отсутствии жалоб на СМИ от кандидатов

Памфилова рассказала об отсутствии жалоб на СМИ от кандидатов - РИА Новости, 17.01.2024

Памфилова рассказала об отсутствии жалоб на СМИ от кандидатов

ЦИК России на данный момент не получал ни одной жалобы на СМИ от кандидатов, участвующих в избирательной кампании по выборам президента РФ, заявила глава... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:57

2024-01-17T12:57

2024-01-17T12:57

выборы президента россии — 2024

политика

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элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

выборы президента рф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ЦИК России на данный момент не получал ни одной жалобы на СМИ от кандидатов, участвующих в избирательной кампании по выборам президента РФ, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "На данный момент в ЦИК не пришло пока ни одной жалобы на крупные федеральные телеканалы, прежде всего от кандидатов, от выдвинувших их партий. То есть жалоб нет. Хотелось бы, чтобы так было и дальше, давайте вместе поработаем добросовестно, честно, объективно для наших избирателей", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20231229/pamfilova-1918944737.html

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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, выборы президента рф