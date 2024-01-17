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В Крыму напомнили США, что у России есть ядерное оружие - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:34 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/oruzhie-1921767235.html
В Крыму напомнили США, что у России есть ядерное оружие
В Крыму напомнили США, что у России есть ядерное оружие - РИА Новости, 17.01.2024
В Крыму напомнили США, что у России есть ядерное оружие
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что США в своих планах и угрозах... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T07:34
2024-01-17T07:34
специальная военная операция на украине
россия
нато
украина
в мире
сша
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что США в своих планах и угрозах стоит учитывать, что полуостров является частью ядерной державы. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, отставной офицер Бен Годжес в интервью онлайн-журналу Sestry назвал Крым "решающей территорией". По его словам, тот, кто контролирует Крым, выиграет эту войну. Экс-военный также указал, что в ближайшее время наземная наступательная операция на Крым вряд ли состоится. По его мнению, полуостров необходимо "сначала сделать непригодным для русских войск и России в целом". Для этого ВСУ надо высокоточное дальнобойное оружие для изолирования полуострова, в том числе для уничтожения Керченского моста. Россия, по мнению Годжеса, не сможет воевать в течение следующих пяти лет, так как в первую очередь там уничтожается промышленность. А подталкивание Украины к переговорам с Россией экс-военный назвал "смешным". "В США в своем плане как всегда упускают то, что Крым - это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине все прописано", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, подобные разговоры на счет Крыма не более чем попытка прикрыть проваленное украинское контрнаступление, а также желание отвлечь и замылить глаза украинскому народу и оправдать потраченные и будущие расходы на вооружения и военную помощь, а также бесполезная попытка когнитивного воздействия на россиян с целью устрашения. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240117/krym-1921751918.html
https://ria.ru/20240116/flot-1921669153.html
россия
украина
сша
республика крым
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россия, нато, украина, в мире, сша, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Украина, В мире, США, Республика Крым
В Крыму напомнили США, что у России есть ядерное оружие

Депутат Шонус напомнил США, что Крым является частью ядерной державы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что США в своих планах и угрозах стоит учитывать, что полуостров является частью ядерной державы.
Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, отставной офицер Бен Годжес в интервью онлайн-журналу Sestry назвал Крым "решающей территорией". По его словам, тот, кто контролирует Крым, выиграет эту войну. Экс-военный также указал, что в ближайшее время наземная наступательная операция на Крым вряд ли состоится. По его мнению, полуостров необходимо "сначала сделать непригодным для русских войск и России в целом". Для этого ВСУ надо высокоточное дальнобойное оружие для изолирования полуострова, в том числе для уничтожения Керченского моста. Россия, по мнению Годжеса, не сможет воевать в течение следующих пяти лет, так как в первую очередь там уничтожается промышленность. А подталкивание Украины к переговорам с Россией экс-военный назвал "смешным".
"В США в своем плане как всегда упускают то, что Крым - это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине все прописано", - сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, подобные разговоры на счет Крыма не более чем попытка прикрыть проваленное украинское контрнаступление, а также желание отвлечь и замылить глаза украинскому народу и оправдать потраченные и будущие расходы на вооружения и военную помощь, а также бесполезная попытка когнитивного воздействия на россиян с целью устрашения.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Крыму сочли чепухой военный план экс-офицера США
Вчера, 00:54
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Крым - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот, считают в Крыму
16 января, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОУкраинаВ миреСШАРеспублика Крым
 
 
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