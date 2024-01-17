https://ria.ru/20240117/oruzhie-1921750384.html

Сийярто призвал прекратить поставки оружия Киеву

Сийярто призвал прекратить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 17.01.2024

Сийярто призвал прекратить поставки оружия Киеву

Для завершения конфликта на Украине необходимо прекратить поставки оружия Киеву и побудить стороны сесть за стол переговоров, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T00:24

2024-01-17T00:24

2024-01-17T00:27

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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине необходимо прекратить поставки оружия Киеву и побудить стороны сесть за стол переговоров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью австрийскому изданию Exxpress. По словам главы МИД Венгрии, для завершения конфликта на Украине и прекращения огня необходимо держать открытыми каналы связи с Москвой. "Во-вторых, прекратить поставки оружия", - сказал Сийярто. По его словам, чем больше оружия поставляется, тем дольше длится конфликт, и чем дольше он длится, тем больше людей гибнет. "В-третьих, необходимо побудить воюющие стороны сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение. Это самое важное", - заключил министр. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240117/siyyarto-1921749759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, петер сийярто, венгрия, нато