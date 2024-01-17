Рейтинг@Mail.ru
Сийярто призвал прекратить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:24 17.01.2024 (обновлено: 00:27 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/oruzhie-1921750384.html
Сийярто призвал прекратить поставки оружия Киеву
Сийярто призвал прекратить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 17.01.2024
Сийярто призвал прекратить поставки оружия Киеву
Для завершения конфликта на Украине необходимо прекратить поставки оружия Киеву и побудить стороны сесть за стол переговоров, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T00:24
2024-01-17T00:27
в мире
украина
россия
петер сийярто
венгрия
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg
ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине необходимо прекратить поставки оружия Киеву и побудить стороны сесть за стол переговоров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью австрийскому изданию Exxpress. По словам главы МИД Венгрии, для завершения конфликта на Украине и прекращения огня необходимо держать открытыми каналы связи с Москвой. "Во-вторых, прекратить поставки оружия", - сказал Сийярто. По его словам, чем больше оружия поставляется, тем дольше длится конфликт, и чем дольше он длится, тем больше людей гибнет. "В-третьих, необходимо побудить воюющие стороны сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение. Это самое важное", - заключил министр. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240117/siyyarto-1921749759.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_590:0:3072:1862_1920x0_80_0_0_aad031c13d1dde87fd26f5ffa154c98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, петер сийярто, венгрия, нато
В мире, Украина, Россия, Петер Сийярто, Венгрия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Сийярто призвал прекратить поставки оружия Киеву

Сийярто призвал прекратить поставки оружия Украине для завершения конфликта

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине необходимо прекратить поставки оружия Киеву и побудить стороны сесть за стол переговоров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью австрийскому изданию Exxpress.
По словам главы МИД Венгрии, для завершения конфликта на Украине и прекращения огня необходимо держать открытыми каналы связи с Москвой.
"Во-вторых, прекратить поставки оружия", - сказал Сийярто. По его словам, чем больше оружия поставляется, тем дольше длится конфликт, и чем дольше он длится, тем больше людей гибнет.
"В-третьих, необходимо побудить воюющие стороны сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение. Это самое важное", - заключил министр.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой
00:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПетер СийяртоВенгрияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала