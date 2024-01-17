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В Бурятии потребовали отменить концерт живущей в США Кристины Орбакайте - РИА Новости, 17.01.2024
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Шоубиз
 
18:09 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/orbakayte-1921917384.html
В Бурятии потребовали отменить концерт живущей в США Кристины Орбакайте
В Бурятии потребовали отменить концерт живущей в США Кристины Орбакайте - РИА Новости, 17.01.2024
В Бурятии потребовали отменить концерт живущей в США Кристины Орбакайте
Против концерта певицы Кристины Орбакайте в Улан-Уде выступили активисты организации ""Боевое братство" Бурятии" на своей странице в ВКонтакте. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:09
2024-01-17T18:09
шоубиз
кристина орбакайте
боевое братство
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россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Против концерта певицы Кристины Орбакайте в Улан-Уде выступили активисты организации ""Боевое братство" Бурятии" на своей странице в ВКонтакте.Выступление артистки, запланированное на 13 марта, под угрозой из-за ее двойного гражданства России и США. &quot;Люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение&quot;, — говорится в сообщении.Общественники назвали Орбакайте "иноагентом", которому "не место в публичном пространстве".По данным СМИ, против концерта также выступила Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Они обвинили певицу в финансировании ВСУ и отправили письмо в региональный Минкульт с просьбой запретить ее выступление. Певица пока не прокомментировала ситуацию. Но на сайте артистки раздел "Афиша" пустой. В 2005 году Кристина Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, у которого в США свой стоматологический бизнес. Из-за этого певица стала жить на две страны и получила двойное гражданство.После начала СВО актриса реже бывает на родине. В начале декабря 2023 года Орбакайте впервые за долгое время приехала в Россию для участия в концерте "Песня года".
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кристина орбакайте, боевое братство, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, сша, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Боевое братство, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Россия, США, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
В Бурятии потребовали отменить концерт живущей в США Кристины Орбакайте

"Боевое братство" в Бурятии выступило против концерта Орбакайте в Улан-Уде

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Певица Кристина Орбакайте
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Против концерта певицы Кристины Орбакайте в Улан-Уде выступили активисты организации ""Боевое братство" Бурятии" на своей странице в ВКонтакте.
Выступление артистки, запланированное на 13 марта, под угрозой из-за ее двойного гражданства России и США.
© "Боевое Братство" Бурятии/ВКонтактеСкриншот поста, опубликованного в группе "Боевое Братство" Бурятии в соцсети
Скриншот поста, опубликованного в группе Боевое Братство Бурятии в соцсети
© "Боевое Братство" Бурятии/ВКонтакте
Скриншот поста, опубликованного в группе "Боевое Братство" Бурятии в соцсети
«

"Люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение", — говорится в сообщении.

Общественники назвали Орбакайте "иноагентом", которому "не место в публичном пространстве".
По данным СМИ, против концерта также выступила Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Они обвинили певицу в финансировании ВСУ и отправили письмо в региональный Минкульт с просьбой запретить ее выступление.
Певица пока не прокомментировала ситуацию. Но на сайте артистки раздел "Афиша" пустой.
В 2005 году Кристина Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, у которого в США свой стоматологический бизнес. Из-за этого певица стала жить на две страны и получила двойное гражданство.
После начала СВО актриса реже бывает на родине. В начале декабря 2023 года Орбакайте впервые за долгое время приехала в Россию для участия в концерте "Песня года".
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ШоубизКристина ОрбакайтеБоевое братствоМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)РоссияСШАЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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