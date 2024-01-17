https://ria.ru/20240117/orbakayte-1921917384.html

В Бурятии потребовали отменить концерт живущей в США Кристины Орбакайте

В Бурятии потребовали отменить концерт живущей в США Кристины Орбакайте - РИА Новости, 17.01.2024

В Бурятии потребовали отменить концерт живущей в США Кристины Орбакайте

Против концерта певицы Кристины Орбакайте в Улан-Уде выступили активисты организации ""Боевое братство" Бурятии" на своей странице в ВКонтакте. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:09

2024-01-17T18:09

2024-01-17T18:09

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Против концерта певицы Кристины Орбакайте в Улан-Уде выступили активисты организации ""Боевое братство" Бурятии" на своей странице в ВКонтакте.Выступление артистки, запланированное на 13 марта, под угрозой из-за ее двойного гражданства России и США. "Люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение", — говорится в сообщении.Общественники назвали Орбакайте "иноагентом", которому "не место в публичном пространстве".По данным СМИ, против концерта также выступила Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Они обвинили певицу в финансировании ВСУ и отправили письмо в региональный Минкульт с просьбой запретить ее выступление. Певица пока не прокомментировала ситуацию. Но на сайте артистки раздел "Афиша" пустой. В 2005 году Кристина Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, у которого в США свой стоматологический бизнес. Из-за этого певица стала жить на две страны и получила двойное гражданство.После начала СВО актриса реже бывает на родине. В начале декабря 2023 года Орбакайте впервые за долгое время приехала в Россию для участия в концерте "Песня года".

https://ria.ru/20240112/kontserty-1921056612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кристина орбакайте, боевое братство, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, сша, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес