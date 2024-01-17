https://ria.ru/20240117/odessa-1921756966.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:54
2024-01-17T02:54
2024-01-17T03:10
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". "В Одессе раздаются звуки взрывов", — говорится в посте.В области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240117/trevoga-1921756659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Одессе прогремели взрывы