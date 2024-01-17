https://ria.ru/20240117/odessa-1921756966.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2024

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T02:54

2024-01-17T02:54

2024-01-17T03:10

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". "В Одессе раздаются звуки взрывов", — говорится в посте.В области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240117/trevoga-1921756659.html

одесса

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, одесса, вооруженные силы украины