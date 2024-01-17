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Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области 60 ударов из артиллерии
Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области 60 ударов из артиллерии - РИА Новости, 17.01.2024
Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области 60 ударов из артиллерии
Украинские военные за сутки нанесли 60 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:59
2024-01-17T09:59
2024-01-17T09:59
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли 60 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по ним 40 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ совершили еще 20 обстрелов", - сообщил источник. Под ударами оказались Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Голая Пристань, Алешки, Корсунка, Новая Маячка, Кардашинка, Подстепное, Песчановка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области 60 ударов из артиллерии
ВСУ за сутки нанесли по Херсонской области 60 ударов из ствольной артиллерии
ГЕНИЧЕСК, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли 60 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по ним 40 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ совершили еще 20 обстрелов", - сообщил источник.
Под ударами оказались Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Голая Пристань, Алешки, Корсунка, Новая Маячка, Кардашинка, Подстепное, Песчановка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.