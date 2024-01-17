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Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области 60 ударов из артиллерии

Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области 60 ударов из артиллерии - РИА Новости, 17.01.2024

Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области 60 ударов из артиллерии

Украинские военные за сутки нанесли 60 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:59

2024-01-17T09:59

2024-01-17T09:59

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли 60 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по ним 40 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ совершили еще 20 обстрелов", - сообщил источник. Под ударами оказались Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Голая Пристань, Алешки, Корсунка, Новая Маячка, Кардашинка, Подстепное, Песчановка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины