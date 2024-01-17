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Над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир"

Над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" - РИА Новости, 17.01.2024

Над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир"

В небе над Белгородской областью уничтожили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и перехватили два беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T07:13

2024-01-17T07:13

2024-01-17T13:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

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безопасность

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В небе над Белгородской областью уничтожили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и перехватили два беспилотника, сообщили в Минобороны."Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и БПЛА самолетного типа", — говорится в заявлении.Как заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе в нескольких жилых домах повреждено остекление, на место выехали оперативные службы.С 02:31 в Белгороде и области объявили о ракетной опасности. Предупреждение действовало до семи утра.По информации Минобороны, около 2:40 над Белгородской областью уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника. ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. С конца прошлого года Белгород подвергается массированным обстрелам, особенно сильным был удар 30 декабря. Тогда ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО "Вампир". Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в Минобороны, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Владимир Путин назвал эту атаку терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240116/udary-1921701200.html

https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

белгородская область, россия, безопасность, происшествия