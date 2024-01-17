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Над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:13 17.01.2024 (обновлено: 13:24 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/obstrely-1921765995.html
Над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир"
Над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" - РИА Новости, 17.01.2024
Над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир"
В небе над Белгородской областью уничтожили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и перехватили два беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T07:13
2024-01-17T13:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
происшествия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В небе над Белгородской областью уничтожили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и перехватили два беспилотника, сообщили в Минобороны."Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и БПЛА самолетного типа", — говорится в заявлении.Как заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе в нескольких жилых домах повреждено остекление, на место выехали оперативные службы.С 02:31 в Белгороде и области объявили о ракетной опасности. Предупреждение действовало до семи утра.По информации Минобороны, около 2:40 над Белгородской областью уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника. ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. С конца прошлого года Белгород подвергается массированным обстрелам, особенно сильным был удар 30 декабря. Тогда ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО "Вампир". Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в Минобороны, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Владимир Путин назвал эту атаку терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240116/udary-1921701200.html
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белгородская область, россия, безопасность, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Происшествия
Над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир"

Над Белгородской областью сбили 4 снаряда РСЗО RM-70 Vampir и перехватили 2 БПЛА

CC BY 4.0 / АрміяInform / Ukrainian RM-70 Vampire firingУкраинская РСЗО RM-70 "Вампир"
Украинская РСЗО RM-70 Вампир - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
CC BY 4.0 / АрміяInform / Ukrainian RM-70 Vampire firing
Украинская РСЗО RM-70 "Вампир". Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В небе над Белгородской областью уничтожили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и перехватили два беспилотника, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и БПЛА самолетного типа", — говорится в заявлении.
Как заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе в нескольких жилых домах повреждено остекление, на место выехали оперативные службы.
С 02:31 в Белгороде и области объявили о ракетной опасности. Предупреждение действовало до семи утра.
По информации Минобороны, около 2:40 над Белгородской областью уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника.
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ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
С конца прошлого года Белгород подвергается массированным обстрелам, особенно сильным был удар 30 декабря. Тогда ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО "Вампир". Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в Минобороны, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Владимир Путин назвал эту атаку терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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