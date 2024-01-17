Над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир"
Над Белгородской областью сбили 4 снаряда РСЗО RM-70 Vampir и перехватили 2 БПЛА
CC BY 4.0 / АрміяInform / Ukrainian RM-70 Vampire firing
Украинская РСЗО RM-70 "Вампир". Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В небе над Белгородской областью уничтожили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и перехватили два беспилотника, сообщили в Минобороны.
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"Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и БПЛА самолетного типа", — говорится в заявлении.
Как заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе в нескольких жилых домах повреждено остекление, на место выехали оперативные службы.
С 02:31 в Белгороде и области объявили о ракетной опасности. Предупреждение действовало до семи утра.
По информации Минобороны, около 2:40 над Белгородской областью уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника.
С конца прошлого года Белгород подвергается массированным обстрелам, особенно сильным был удар 30 декабря. Тогда ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО "Вампир". Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в Минобороны, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Владимир Путин назвал эту атаку терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.