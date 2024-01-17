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Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:48 17.01.2024 (обновлено: 23:51 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921959519.html
Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ
Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ - РИА Новости, 17.01.2024
Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ
ВСУ пытались атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщил губернатор региона РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T23:48
2024-01-17T23:51
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
суражский район
александр богомаз
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью тактического ракетного комплекса "Точка У". Дежурными силами ПВО министерства обороны РФ воздушная цель перехвачена и уничтожена. Пострадавших нет. Частично поврежден один жилой дом. На территории промышленного предприятия в одном из зданий частично повреждено остекление", — написал Богомаз.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, суражский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Суражский район, Александр Богомаз
Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ

Богомаз: при атаке на Брянскую область ВСУ получил повреждения жилой дом

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью тактического ракетного комплекса "Точка У". Дежурными силами ПВО министерства обороны РФ воздушная цель перехвачена и уничтожена. Пострадавших нет. Частично поврежден один жилой дом. На территории промышленного предприятия в одном из зданий частично повреждено остекление", — написал Богомаз.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияСуражский районАлександр Богомаз
 
 
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