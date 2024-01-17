https://ria.ru/20240117/obstrel-1921959519.html

Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ

Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ - РИА Новости, 17.01.2024

Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ

ВСУ пытались атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщил губернатор региона РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T23:48

2024-01-17T23:48

2024-01-17T23:51

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

происшествия

суражский район

александр богомаз

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью тактического ракетного комплекса "Точка У". Дежурными силами ПВО министерства обороны РФ воздушная цель перехвачена и уничтожена. Пострадавших нет. Частично поврежден один жилой дом. На территории промышленного предприятия в одном из зданий частично повреждено остекление", — написал Богомаз.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

брянская область

суражский район

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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, суражский район, александр богомаз