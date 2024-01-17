https://ria.ru/20240117/obstrel-1921921050.html

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска в среду вечером сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:15

2024-01-17T18:15

2024-01-17T18:15

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_5d363257affc5b60453279a9b40113b7.jpg

ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 14.30 также совершили сброс боеприпаса с беспилотника в центре Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия