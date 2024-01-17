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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921921050.html
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска в среду вечером сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:15
2024-01-17T18:15
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 14.30 также совершили сброс боеприпаса с беспилотника в центре Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 14.30 также совершили сброс боеприпаса с беспилотника в центре Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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