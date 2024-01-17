https://ria.ru/20240117/obstrel-1921916060.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 13 "натовских" снарядов по Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:55

2024-01-17T17:55

2024-01-17T17:55

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 "натовских" снарядов по Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ за десять минут с 17.20 выпустили в общей сложности еще девять снарядов того же калибра по Ясиноватскому району. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240115/dnr-1921411178.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия